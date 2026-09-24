La denuncia de Lucas González contra los jugadores de Millonarios: “Lo sacaron del partido con golpes”

No se guardó nada en los micrófonos. Descubre las explosivas acusaciones de Lucas González contra la plantilla de Millonarios tras el choque con Nacional.

El gran clásico del fútbol de Colombia, como era de esperarse, trajo sus respectivas polémicas. Atlético Nacional y Millonarios empataron en la fecha 12 de la Liga Colombiana II-2026 y el entrenador Lucas González no dudó en hacer una denuncia pública contra los jugadores de ‘Millos’. “Lo sacaron del partido con golpes”, señaló.

¿A qué se refería? Alberto Gamero reconoció la superioridad individual que le iba a presentar Nacional por las bandas y decidió poner tandéms defensivos con Danovis Banguero y Francisco Chaverra por izquierda y Carlos Sarabia y Julián Angulo por derecha. Esto no funcionó en Millonarios, según González.

Al minuto 22 del segundo tiempo se prendió el cartel electrónico con el número 7 y Marlos Moreno no siguió en el partido. El extremo ya había dado muestras de una molestía física y las cuatros faltas que recibió de jugadores de Millonarios terminaron de definir su historia en el empate 1-1. El entrenador de Atlético Nacional no dudó en denunciar sobre este tema.

La denuncia pública de Lucas González contra los jugadores de Millos

Lucas González y jugadores de Millonarios. (Foto: X)

“Me queda un poco la sanción incomoda de la permisividad del árbitro con respecto a las faltas tan repetidas con Marlos, también estoy de acuerdo con que a Marlos lo sacaron del partido con golpes. El rival no tenía otra forma de pararlo. Siempre que enfrentó a su par lo superó y era la única alternativa que le quedaba a ellos“, afirmó el DT de Nacional en conferencia de prennsa.

¿Quién quedó con más puntos en la tabla de posiciones, Atlético Nacional o Millonarios?

Luego del empate 1-1 por la fecha 12 de la Liga Colombiana II-2026, Millonarios quedó con 20 puntos y Atlético Nacional con 19. Sin embargo, el equipo ‘Verdolaga’ tiene tres partidos pendientes, mientras que ‘Millos’ está al día en el calendrio con 12 encuentros disputados.

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