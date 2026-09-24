El fichaje de James Rodríguez por Atlético Nacional ya falló en un aspecto.

El fichaje de James Rodríguez prometía grandes números para Atlético Nacional, sin embargo, ahora revelan un aspecto en el que no se cumplió la expectativa. El jugador colombiano prometía ser una máquina de generar dinero, y el club no pudo vender los abonos esperados.

De acuerdo a la revelación de La Titular, Atlético Nacional no pudo vender los 40.000 abonos que pretendía con la llegada de James Rodríguez. Esto era un importante ingreso con el que contaba el club. No se llegó a esa meta, y apenas se vendieron 23.000 abonos.

Con esto se confirma que ya un aspecto económico del fichaje de James Rodríguez no se ha cumplido, y aunque seguramente el estadio estará lleno contra Millonarios en el Clásico, para Atlético Nacional la venta de abonos suele ser crucial.

James Rodríguez gana un salario superior a los 4 millones en Atlético Nacional, según las últimas filtraciones. El colombiano firmó por 1 año con el club, y es uno de los contratos más caros de todo el fútbol profesional colombiano.

James Rodríguez llegó a Atlético Nacional. (Foto: GettyImages)

Hay otros aspectos en los que Atlético Nacional espera rentabilizar el fichaje de James Rodríguez. El club también reveló que terminaba su contrato con Nike y a partir de 2027, será la marca del mismo equipo la que hará las camisetas.

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El contrato de James Rodríguez con Atlético Nacional

James Rodríguez con Atlético Nacional firmó hasta mediados de la temporada 2027. La idea es clasificar a la Copa Libertadores en esta temporada, para que también se pueda extender el vínculo del colombiano por lo que dure Nacional jugando ese torneo en el siguiente año.

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