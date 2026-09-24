¿Juega James Rodríguez? La formación titular de Atlético Nacional para enfrentar a Millonarios en liga

Descubre el enigma de última hora sobre James Rodríguez y la titular de Atlético Nacional ante Millonarios en la Liga Colombiana.

Llegó el enfrentamiento 303 en la historia del fútbol de Colombia con un valor agregado que muy pocos se llegaron a imaginar. James Rodríguez jugará por primera vez contra Millonarios vistiendo los colores de Atlético Nacional y la gran pregunta fue: ¿Juega como titular?

James se ausento un día del entrenamiento de Nacional previo al duelo contra Millonarios por la fecha 12 de la Liga Colombiana II-2026 debido a un tema viral, pero apareció en el video que el equipo ‘Verdolaga’ publicó un día previo al encuentro frente a ‘Millos’.

El gran ausente tanto de la formación titular como de la lista de concentrados de Millonarios fue Juan Guillermo Cuadrado. Según reveló uno de sus mismos compañeros, Jorge Arias, presenta molestias físicas y no tiene el alta competitiva. El que sí estará presente es Leonardo Castro después de un partido de ausencia

La formación titular de Atlético Nacional vs. Millonarios en Liga Colombiana

Según revelaron en el programa ‘Balón Dividido’, de ESPN, James Rodríguez no sería titular contra Millonarios, ya que la siguiente sería la formación titular de Nacional: Franco Armani; Andrés Felipe Román, Neider Parra, William Tesillo, Miltón Casco; Andrés Felipe Marín, Juan Manuel Zapata; Elías Cabrera; Ian Poveda, Christian ‘Chicho’ Arango y Marlos Moreno.

Formación titular de Millonarios vs. Atlético Nacional en Liga Colombiana

A pesar de que se llegó a especular con una línea defensiva que tendría cinco jugadores cuando no se ataque, Alberto Gamero se decantó por su tradicional 1-4-2-3-1 en Millonaios y así formará contra Atlético Nacional: Javier Burrai; Samuel Martín, Stiven Barreiro, Sergio Mosquera, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Sebastián del Castillo; Francisco Chaverra, Daniel Ruiz, Andrey Estupiñán; Leo Castro.

En resumen

James Rodríguez no será titular con Atlético Nacional frente a Millonarios , según ESPN.

no será titular con frente a , según ESPN. Atlético Nacional y Millonarios disputarán el enfrentamiento 303 en la historia del fútbol colombiano.

y disputarán el enfrentamiento en la historia del fútbol colombiano. Alberto Gamero usará un esquema 4-2-3-1 en la formación titular de Millonarios.