La entrenadora de Costa Rica reconoció lo mal que la pasó en la derrota con Colombia: “Muy dolida”

¡Golpe durísimo al rival! La entrenadora de Costa Rica reconoció lo mal que la pasó en la derrota ante Colombia: “Muy dolida”. ¡Entérate de lo que dijo!

El Mundial femenino Sub-20 puso primera marcha para la Selección Colombia y ya llegó la primera victoria que pudo ser goleada. Costa Rica fue el rival en el Grupo E y la entrenadora Patricia Aguilar no dudó en reconocer lo mal que la pasó contra la ‘Tricolor’.

Colombia empezó perdiendo 1-0 tras un grave error de Luisa Agudelo, pero la remontada fue pan comido. ¡Y no es por exagerar! Fernanda Viáfara de penal al minuto 25 del primer tiempo, Mariana Silva con un cabezazo que después empujó en la raya y Catalina Cortés de cabeza pusieron el 3-1 que Costa Rica no pudo remontar.

Trasncurría el minuto 43 del segundo tiempo cuando Juana Obregón tuvo un cobro de penal para sentenciar la victoria de la Selección Colombia Femenina Sub-20 con un 4-1, pero la arquera de Costa Rica desvió el disparo. Aun así, Patricia Aguilar no ocultó lo mal que la pasó contra la ‘Tricolor’.

La DT de Costa Rica confesó lo mal que la pasó con Colombia en el Mundial Femenino Sub-20

Jugadoras de Colombia Femenina Sub-20 y Patricia Aguilar. (Foto: X y Getty)

“La verdad estoy muy dolida, muy triste porque el plan que teniamos se ejecutó bien, teníamos que cuidar ciertas fortalezas que tenían ellos, la parte física, de golpeo y de velocidad. Tienen jugadores en ataque muy interesantes. Creo que competimos, sin embargo fallamos en detalles y bueno en un Mundial no se perdona esos detalles, y nosotros acá sufrimos la derrota. Muy conscientes, estoy un poco molesta, pero a la vez internamente porque sé que teníamos cómo ganar el partido”, afirmó en zona mixta la entrenadora de Costa Rica sobre la derrota con la Selección Colombia.

El gran elogio de la DT de Costa Rica a Colombia en el Mundial Femenino Sub-20

No solo se mostró triste y dolida por perder en la primera fecha del Grupo E del Mundial Femenino Sub-20, Patricia Aguilar también se rindió ante el nivel de la Selección Colombia femenina diciendo que “nos enfrentamos a un buen rival que tiene un proceso muy grande, unas muy buenas jugadoras que tienen inclusive proceso de selección mayor”.

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