¡De infarto! Así están las tablas de posiciones de los hexagonales y cuadrangular de la LigaPro

Así quedaron las tablas de posiciones de la LigaPro, tras el comienzo de la recta final del campeonato.

Comenzó la recta final de la LigaPro con el inicio de los hexagonales de campeonato y de descenso, y también del cuadrangular que busca el cupo a la Copa Sudamericana. Liga de Quito logró una victoria clave contra Católica para seguir peleando el cupo a la Libertadores, una obligación para los ‘Albos’ ahora a 5 puntos de la clasificación directa.

Por otro lado, Macará se afianza como el máximo candidato a ser el subcampeón del fútbol ecuatoriano, un puesto muy importante. Puesto que, el equipo que quede en segundo lugar de la tabla de posiciones clasifica directo a la Copa Libertadores. IDV es prácticamente el campeón al ser puntero ya con más de 20 puntos.

El partido de IDV vs Barcelona SC por este comienzo del hexagonal quedó suspendido, porque Independiente del Valle tiene 3 convocados a selecciones en esta fecha FIFA. Se espera que ese encuentro se dispute entre los primeros días del mes de octubre.

El cuadrangular de la Copa Sudamericana

Por otro lado, en el cuadrangular de la Copa Sudamericana, Emelec se complicó de la peor manera después de perder contra Libertad como local. Eso causó que el ‘Bombillo’ comprometa directamente sus chances de llegar a torneo internacional. Libertad es el puntero y máximo candidato a quedarse con este cupo.

El que esté primero no quiere decir que ya clasificó a Copa Sudamericana, sino que se mete a los play-off que que dan un cupo. Esos partidos se deben jugar con los 3 últimos del primer hexagonal.

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El hexagonal del descenso

Por otro lado, el hexagonal del descenso ya tiene claros candidatos a perder la categoría como Delfín y Manta. Aunque este campeonato es más largo que el año anterior, nuevamente dos equipos llegan con claras chances de descender.

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