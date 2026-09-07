Esto hizo Luisa Agudelo en el vestuario de Colombia Sub-20 tras el grave error vs. Costa Rica en el Mundial

Conoce la reacción de Luisa Agudelo en el vestuario de la Selección Colombia Sub-20 tras el grave error en el partido contra Costa Rica.

Un nuevo Mundial está en disputa para la Selección Colombia. En esta ocasión, la selección femenina Sub-20 puso primera marcha y la arquera Luisa Agudelo fue tendencia porque cometió un error poco habitual en el debut contra Costa Rica. Ya se conoció lo primero que hizo en el vestuario de la ‘Tricolor’.

Apenas transcurría el minuto 5 del primer tiempo cuando llegó una pelota rebotando muy alto al área de Colombia, Agudelo calculó mal, el balón le pasó por encima y Costa Rica anotó el 1-0 parcial en la primera fecha del Grupo E.

La Selección Colombia tenía que remontar y el desafío no le quedó grande. Un gol de penal de Fernanda Viáfara y dos anotaciones más en el segundo tiempo de Mariana Silva y Catalina Cortés decretaron la victoria 3-1 para demostrar que funcionó lo que hizo Luisa Agudelo en el vestuario.

Esto hizo Luisa Agudelo en el vestuario tras el error vs. Costa Rica en el Mundial

Error de Agudelo en el Mundial Femenino Sub-20. (Foto: X / @DSports)

“El discurso estuvo liderado por el profe (Carlos) Paniagua y por la misma Luisa, que se excusó ante sus compañeras, pero que inmediatamente le dijeron que no había ningún problema, y eso fue lo que se reflejó en el campo. Inclusive, la misma Juana Obregón también estuvo ahí muy presente para darle el respaldo a Luisa “, reveló el periodista Simón Betancur, de ‘Gol Caracol’, sobre lo que sucedió en el vestuario de la ‘Tricolor’ durante el entretiempo de la victoria vs. Costa Rica tras el error de Agudelo.

PERO, ¿A DÓNDE FUE AGUDELO? 😱



La pelota picó sobre la arquera de Colombia y Scott aprovechó el error para poner el primero para Costa Rica.#Sub20FemeninoEnDSPORTS #U20WWC pic.twitter.com/KSh69FfD2y — DSPORTS (@DSports) September 7, 2026

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia femenina en el Mundial Sub-20?

La Selección Colombia femenina jugará contra Portugal la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Sub-20 el próximo jueves 10 de septiembre a las 11:00 A.M. Un empate o una victoria le asegura a la ‘Tricolor’ la clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo.

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