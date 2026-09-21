¡Urgente! Revelan que Marcelo Gallardo quería dirigir a otra selección antes que a Ecuador

Marcelo Gallardo fue presentado para dirigir a la Selección de Ecuador, pero antes estaba interesado en otro equipo.

Marcelo Gallardo fue presentado como nuevo DT de la Selección de Ecuador y comienza en ‘La Tri’ un ciclo que apunta a ser muy exitoso. No obstante, ahora revelan que el entrenador argentino estuvo pensando en la posibilidad de fichar por otra selección.

La revelación la dio el periodista colombiano, Carlos Antonio Vélez, quien comentó que el entrenador argentino estaba muy interesado en dirigir a la Selección Colombia. Todo esto en medio de la incertidumbre que estuvo rodeando al equipo nacional por la continuidad de Néstor Lorenzo.

“Marcelo Gallardo quería dirigir a la selección colombiana. Se lo manifestó a allegados suyos, que me lo contaron a mí. Me dijeron: ‘Bueno, quiero tener una prueba en selección y me encantaría ser el técnico de Colombia. He manejado jugadores de Colombia y a mí me encantaría ser el técnico de Colombia‘. Terminó siendo técnico de Ecuador”, reveló Vélez.

La llegada de Marcelo Gallardo ha generado una gran expectativa en Ecuador para los siguientes años, mientras que en Colombia la continuidad de Néstor Lorenzo todavía genera dudas. Ambos entrenadores se verán en las próximas eliminatorias.

Marcelo Gallardo es el DT de la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

La Selección de Ecuador se queda con uno de los entrenadores más importantes en toda su historia y desde el país también han mandado un mensaje contundente para sus rivales en CONMEBOL. La Copa América 2028 es el gran objetivo de Ecuador.

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El sueldo de Gallardo vs el sueldo de Lorenzo

Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador tiene contrato para el Mundial 2030, al igual que Néstor Lorenzo con la Selección Colombia. La gran diferencia es salarial. El ‘Muñeco’ gana en Ecuador un salario de 3.5 millones por año, mientras Lorenzo una cifra cercana a los 2.4 millones.

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