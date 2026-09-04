Alberto Gamero tendrá un segundo ciclo en Millonarios de Colombia y ya hay detalles del salario que ganaría el DT en el club bogotano.

Alberto Gamero fue anunciado oficialmente como nuevo entrenador de Millonarios de Colombia.. El DT tendrá su segundo ciclo y así mismo tendrá un importante incentivo económico, se conoce el salario que estaría ganando.

Alberto Gamero estaría cobrando cerca de 70 mil dólares mensuales, cifras un poco menores a las que percibía Fabián Bustos. Esto lo pondría en la escala también de los mejores pagados de la Liga BetPlay.

Esto sería una rebaja también de lo que medios en su momento informaron que cobraba Gamero en Deportivo Cali, en ese entonces se hablaba de que Alberto Gamero ganaba 120 mil dólares al mes.

Millonarios tuvo que afrontar también la cláusula de salida de Fabián Bustos, por lo que también afectó el presupuesto anual de forma imprevista. Bustos fue despedido, según contó él mismo, por desacuerdos en la forma de juego.

El club se encuentra entre los ocho clasificados a la siguiente ronda, a falta de más de 10 partidos. El plantel no podrá ser modificado ya que el mercado de fichajes está cerrado.

Las salidas confirmadas de Millonarios para el segundo semestre

Los jugadores que abandonan Millonarios son: Radamel Falcao, Alex Castro, Beckham David Castro, Jorge Hurtado, Guillermo De Amores, Diego Novoa y Juan Carlos Pereira.

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Alberto Gamero, ha dirigido varios clubes colombianos. Foto: Getty

En resumen