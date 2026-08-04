La oferta de 100 millones que recibió Dimayor para que WIN no siga con la TV del fútbol colombiano

Ampliaron el plazo y lograron poner presión… La fecha límite para definir quién se quedará con el nuevo contrato de televisión en el fútbol de Colombia se empieza a ver en el horizonte y, de repente, llegó una bomba informativa con la oferta de 100 millones de dólares que recibió Dimayor para que el canal WIN Sports no siga con la TV del fútbol profesional colombiano.

El actual contrato que tiene WIN por los derechos de televisión vence el 31 de diciembre de 2026, por lo que la Dimayor decidió ampliar el plazo para recibir otras ofertas. Esto a pesar de que el actual dueño del contrato de TV tiene una enorma ventaja para mantener esta condición.

Con el panorama que WIN Sports puede igualar hasta el último momento del 31 de diciembre cualquier otra oferta que le presenten a Dimayor por el nuevo contrato de los derechos de televisión del fútbol colombiano, parecía casi imposible que se cambie de canal. ¿O no? Ya llegó una oferta por el dinero que estarían pidiendo los equipos colombianos: 100 millones de dólares.

Dimayor y una oferta de 100 millones para que WIN no siga con la TV del FPC

Cámara de Win en el fútbol colombiano. (Foto: Vizzoor Image)

“Hay una tercera propuesta que entró sobre la mesa y esa propuesta tiene nombre propio, se llama Mauricio Correa, y llegó con una firma. Recuerden que Mauricio Correa ya no esta en ‘Media Pro’ y no tiene ese respaldo, pero llegó con una nueva empresa, y ojo que lo que me contaron es que la propuesta es de los 100 millones de dólares. La propuesta es: ‘Nosotros nos quedamos con todo el negocio, esto es una OTT (video, audo y streaming), nosotros vendemos los derechos internacionales y les garantizamos los 100 millones’. Varios dirigentes hablaron con ‘Juan Mécanico’ (Alejandro Pino) y le dijeron: ‘Aquí el problema es que nosotros no creemos que él se pueda conseguir esa plata. ¿Y si se quiebra?’“, reveló Pino, director del medio ‘Publimetro’.

Las otras dos ofertas que tiene Dimayor además de la de 100 millones de dólares

Además de la oferta de 100 millones de dólares que recibió Dimayor, está la que hizo Win Sports por unos 70 millones, y también hay otra más. “Hay una oferta y propuesta de streaming para transmitir los partidos de los equipos grandes, que es lo único que a ellos le interesan, de Paramount y Disney. Es decir, para que esto vaya por streaming y transmitirían los partidos de los equipos grandes. Ellos presentaron una propuesta que no compite con la de WIN, pero que podría complementarle”, reveló Alejandro Pino en el programa de YouTube ‘La Titular’.

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