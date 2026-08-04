“Sí sé hacer plata…”: el polémico comentario de Johan Mojica a un hincha

Mojica es criticado en redes sociales por sus malos centros en el Mundial 2026 y ahora respondió con todo.

Johan Mojica fue uno de los jugadores de la Selección Colombia más criticados tras el Mundial 2026. El lateral colombiano fue cuestionado por sus centros durante el torneo, puesto que, estos no fueron tan certeros como se esperaba. Ahora el jugador respondió a un hincha.

En redes sociales, se viralizó como un hincha le criticó a Mojica que no podía centrar y que se haga un “curso de word” para esto. No obstante, el lateral no se quedó callado y lo cuestionó con todo y de manera muy contundente en esa misma red social.

“Está bien quizás no sé centrar, pero sí sé hacer plata, cosa que usted no sabe hacer. Siga centrando bien usted, que yo sigo facturando“, fue el polémico comentario de Mojica al hincha colombiano. El lateral no pudo ayudar a Colombia a pasar a cuartos en el Mundial 2026.

No es la primera vez que Mojica no duda en enfrentarse a un aficionado, en España a comienzos de año también se cruzó con un hincha en una pelea que casi escala al apartado físico. El futbolista tendrá que jugar en la segunda categoría en esta temporada.

Polémica con Mojica y este comentario. (Foto: Captura de pantalla)

Fueron varios los jugadores cuestionados de la Selección Colombia, tras el Mundial 2026. Mojica estuvo al frente de dichas protestas, como también le pasó a jugadores como James Rodríguez, Luis Díaz, Luis Suárez y otros que fueron criticados.

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El contrato de Johan Mojica en la Liga de España

Johan Mojica tiene contrato con el Mallorca por una temporada más y si no hay ofertas para salir a ningún otro club en este curso le tocará jugar en el ascenso de España. El Mallorca perdió la categoría justamente por la falta de gol en la última temporada.

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