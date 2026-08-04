Enner Valencia suena para Boca Juniors y tendría millonario salario

Los rumores de un posible fichaje de Enner Valencia a Boca Juniors siguen tomando fuerza y con esto ya hay la duda de cuánto cobraría.

Parecía imposible y nadie lo vio venir, pero la posibilidad de que Enner Valencia sea nuevo jugador de Boca Juniors es una realidad. El delantero ecuatoriano rechazaría a Emelec, y se entiende luego de la abismal diferencia económica que hay entre las propuestas.

En Boca Juniors no dejaría de ganar cerca de 1 millones de dólares, considerando la cifra que perciben otros jugadores como Sebastián Villa o Santiago Ascacibar, otros nombres que llegaron recientemente. Aún así estaría muy por debajo de los 3.7 millones que cobra Leandro Paredes y los 2.5 que cobraba Cavani.

De igual forma, medios ecuatorianos aseguran que la oferta de Boca Juniors es similar a la que tiene de la MLS cuyos números también superan el millón de dólares al año.

En Emelec de Ecuador también ofertaron por él y pese a su decisión de retirarse en el club inicial de su carrera, por motivos familiares descartaron vivir nuevamente en su país.

Los azules hicieron un esfuerzo para ficharlo pero su salario anual sería cercano a los 400 mil dólares, es decir menos de lo que iba a percibir si sigue en el exterior. Según pudo conocer BOLAVIP, los contactos ya iniciaron para la contratación del seleccionado de Ecuador.

El valor de mercado de Enner Valencia

Ahora mismo, Enner Valencia tiene un valor de mercado de 1 millón de euros. El delantero ecuatoriano está en el ocaso de su carrera y es por eso que también busca un contrato que le asegure un importante sueldo. A Boca Juniors no le costaría nada tras rescindir con el Pachuca.

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Enner Valencia – Mundial con la Selección de Ecuador.

En resumen