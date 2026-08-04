Los hinchas de Boca Juniors no se muestran muy emocionados por la llegada de Enner Valencia.

Enner Valencia viene sonando con gran fuerza para ser nuevo jugador de Boca Juniors. Las últimas horas serán claves para definir si el delantero llega o no a Argentina o se muda a otro equipo. No obstante, en medio todos los rumores, los hinchas de Boca reaccionaron en redes sociales.

En las redes sociales, los hinchas de Boca se mostraron muy enojados por la posibilidad de contratar a Enner. Puesto que, el delantero ecuatoriano no viene de un gran Mundial 2026, es más fue uno de los jugadores más cuestionado por los hinchas.

Normal que ante los rumores de un posible fichaje, los hinchas reaccionaran así: “En el Mundial dio lástima. Desconozco su actualidad a nivel clubes. Pero gratis, 36 años… Encaja perfecto con el perfil que le gusta a Riquelme”. “1 año mas y se jubila“. “Dios mío, estamos completamente a la deriva”. “Ahora Boca es un geriátrico“, fueron algunos de los comentarios.

Enner Valencia todavía no ha cerrado nada con Boca y los rumores sobre su futuro siguen sonando en redes sociales. Aunque el delantero tenía más opciones como regresar a su país con Emelec, ahora mismo tendría como prioridad a Boca Juniors.

Algunos de los comentarios contra Enner Valencia. (Foto: Captura de pantalla)

Algunos de los comentarios contra Enner Valencia. (Foto: Captura de pantalla)

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Boca Juniors sigue negociando y en las próximas horas se puede definir el futuro de Enner Valencia. El goleador ecuatoriano llegaría a un equipo que justamente necesita goles y una rápido efecto para seguir peleando en el torneo local y en la Copa Sudamericana.

Los números de Enner Valencia en este 2026

Entre el Mundial 2026 y su paso por Pachuca, Enner Valencia jugó 16 partidos sumando casi 1.000 minutos en este semestre. No obstante, el delantero apenas pudo anotar 4 goles y fue con su club, porque en la Copa del Mundo se despidió sin anotar.

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En síntesis:

Enner Valencia genera rechazo en los hinchas de Boca Juniors ante su posible fichaje.

genera rechazo en los hinchas de Boca Juniors ante su posible fichaje. Boca Juniors prioriza la contratación de un delantero para la liga y Copa Sudamericana.

prioriza la contratación de un delantero para la liga y Copa Sudamericana. 4 goles en 16 partidos registró Enner Valencia durante este semestre del 2026.