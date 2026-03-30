La orden que el DT de Francia dio para que golearan a la Selección Colombia: “Les hacemos daño”

Francia le dio un recital de buen fútbol a la Selección Colombia con una formación que tenía a los jugadores que habitualmente son suplentes y una de las grandes diferencias fue la mentalidad con la que encararon el partido. Eso se vio reflejado con una orden que dio el técnico Didier Deschamps en el entretiempo.

Luego de algunas aproximaciones de Colombia sin mayor peligro con tiros de larga distancia de Luis Díaz y James Rodríguez, Francia se hizo amo y señor del partido amistoso del 29 de marzo, y al minuto 29 del primer tiempo abrió el marcador con un remate de Désiré Doué. El tiro se desvió en Daniel Muñoz.

Francia no soltó el pie del acelerador, y tras un centro de Maghnes Akliouche, Marcus Thuram anotó el 2-0 de cabeza. Le ganó la posición a Muñoz y aprovechó la duda en salida del arquero Álvaro Montero. ¿Hora de relajarse porque era un partido amistoso en fecha FIFA? No, nada que ver. Didier Deschamps lo dejó claro.

El DT de Francia y una orden para golear a Colombia: “Les hacemos daño”

Didier Deschamps habló de la Selección Colombia tras la victoria de Francia. (Foto: Getty Images)

“Vale chicos, muchas cosas buenas y ninguna reacción. ¿Vale? Bueno, ya jugamos el último partido con 10 hombres. Tenlo en cuenta. Juega, juega y juega con solidez. Luego espera, como viste en el lapso de tiempo, si me das la espalda, ten mucho cuidado porque viene rápido. Juega, juega, pero no esperes demasiado cuando lo tengas a tus pies porque viene. Suelta, suelta. Hay disponibilidad. Golpe. Cuando estemos a 20-25m, 20m ahí. Nos quedamos con estos chicos, ¿vale? Todavía queda una mitad. Los hacemos correr y tan pronto como podamos en vertical, les hacemos daño. Es 2-0 en el estadio, estamos fuera, estamos jugando en una ciudad allá. Están tensos como relojes de cuco, ¿eh? No nos pongamos de puntillas, pero controlémoslo, chicos”, fueron las palabras del DT de Francia en el entretiempo ante la Selección Colombia que publicó el canal de YouTube de la selección francesa.

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El jugador mejor calificado de la Selección Colombia en la derrota ante Francia

Los expertos tuvieron consenso. Luego de la derrota 3-1 ante Francia, el jugador colombiano mejor calificado fue Jefferson Lerma. Mientras que la aplicación ‘BeSoccer’ le dio 5.9 puntos, el portal ‘SofaScore’ le otorgó 7.2 de calificación por, entre otros motivos deportivos, una asistencia, una ocasión clara de gol creada y cuatro recuperaciones.

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