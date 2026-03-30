Poco, muy poco se podía destacar del rendimiento de la Selección Colombia ante Francia, y una de esas cosas tuvo nombre y apellido: Luis Díaz. El extremo volvió a demostrar que es el jugador más desequilibrante de la ‘Tricolor’ con una jugada a lo Ronaldinho que le dio la vuelta al mundo.

‘Lucho’ Díaz empezó demostrando que era el jugador colombiano más enchufado del partido amistoso del 29 de marzo con un remate de larga distancia al minuto 5 del primer tiempo que pasó cerca, muy cerca del arco de Francia.

El entrenador Didier Deschamps decidió iniciar el partido con jugadores que, habitualmente, son suplentes y eso llevó a que demostraran una gran presión y un despliegue para ganarse un cupo en la lista de los 26 jugadores que Francia va a llevar al Mundial 2026. ¿Cómo responder a esta intensidad? En una ocasión, Luis Díaz tuvo la respuesta.

Video: Luis Díaz y una jugada a lo Ronaldinho ante Francia que sorprendió a todos

Rayan Cherki y Luis Díaz en Francia vs. Colombia. (Foto: Getty Images)

Transcurría el minuto 14 del primer tiempo cuando tres jugadores de Francia intentaron llegar a marcar a Luis Díaz, pero el extremo colombiano fue mucho más rápido, cambió de dirección con un taco y, al mejor estilo de los pases sin mirar que Ronaldinho hizo famosos, le filtró un balón a Johan Mojica. Esta acción casi termina en autogol de Maxence Lacroix. En el siguiente compilado, la jugada.

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La calificación que le dieron a Luis Díaz ante Francia

A pesar de que fue el jugador colombiano que más ganas mostró en la derrota 3-1 anre Francia, Luis Díaz recibió la tercera peor calificación de la Seleccion Colombia junto con Álvaro Montero y Dávinson Sánchez. El portal experto ‘Sofa Score’ le dio a ‘Lucho’ 6.3 puntos tras dos pases clave, dos de tres regates completados y cinco de catorce duelos ganados en 63 minutos de juego.

Encuesta¿A cuántos jugadores de Francia les hizo la jugada de Luis Díaz a lo Ronaldinho? ¿A cuántos jugadores de Francia les hizo la jugada de Luis Díaz a lo Ronaldinho? Ya votaron 0 personas

En resumen

Luis Díaz filtró un pase sin mirar a Jhon Mojica ante tres defensores franceses.

filtró un pase a Jhon Mojica ante tres defensores franceses. La jugada al estilo Ronaldinho ocurrió al minuto 14 y casi provoca un autogol.

ocurrió al minuto y casi provoca un autogol. El extremo colombiano realizó dos pases clave y completó dos regates frente a Francia.

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