La lección que le dieron a Roger Martínez después de atacar a Néstor Lorenzo por no convocarlo

La prelista de la Selección Colombia no incluye a Roger Martínez, y ahora los hinchas le dieron una lección.

Roger Martínez se quedó fuera de la prelista de la Selección Colombia para el Mundial 2026 y luego lanzó una durísima crítica contra Néstor Lorenzo. Aquella actitud del delantero molestó a los hinchas, puesto que, el goleador le dijo a Néstor Lorenzo que “no sabía”.

En redes sociales, se hizo viral una comparación de la actitud del colombiano, puesto que, al mismo tiempo se revelaba la lista de Francia para ir al Mundial 2026 y se confirmaba que Camavinga no iba. El volante de Real Madrid también reaccionó en redes, pero con un mensaje muy diferente.

De ahí que, los hinchas le pidieran a Roger que sea un poco más como el volante del Madrid, que escribió: “Quedar fuera de la nómina para la Copa del Mundo no es la noticia que esperaba, pero así es el fútbol. Apoyaré a todo el equipo en cada paso del camino”, comentó el jugador de Real Madrid.

Mientras que Roger Martínez escribió: “Siempre que tuve la oportunidad, NUNCA ME CAGUÉ aún sin jugar en mi posición natural muchas veces, PERO NO SABES UN CARAJO MÁS DE LO MISMO, pero ahí…”, escribió el colombiano en sus cuentas oficiales.

Los mensajes de Roger Martínez y Camavinga tras quedar fuera del Mundial. (Captura de pantaalla)

Roger Martínez no había jugado la Copa del Mundo de 2018 y esta era su gran oportunidad de disputar un Mundial por primera vez en su carrera. No obstante, Lorenzo no contó con él y ahora se ve muy difícil que llegue a jugar un torneo de estas características en su carrera.

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Los números de Roger Martínez en esta temporada

En esta temporada, Roger Martínez ha jugado un total de 33 partidos con el Al-Taawoun de Arabia Saudita. El goleador colombiano ha encontrado el espacio para marcar 24 goles y dar 2 asistencias. Lleva jugando en cancha poco más de 2.000 minutos. No entró ni entre los 55 de la prelista.

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