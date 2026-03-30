Llego a más de 2.2 millones de reproducciones: La prueba de que James no está para ser titular en Colombia

La Selección Colombia no la pasaba nada bien, perdía 2-0 ante Francia, estaba siendo muy superada y empezó a ser tendencia en X “saquen a James”. El ’10’ fue uno de los jugadores más criticados y apareció la prueba que no está para ser titular en la ‘Tricolor’.

Llegó a más de 2.2 millones de reproducciones… James llegaba a los partidos amistosos de la fecha FIFA de marzo con 39 minutos de juego en más de cuatro meses y esto le pesó demasiado. En la derrota 2-1 contra Croacia jugó 63 minutos, la aplicación ‘BeSoccer’ le dio 5.4 puntos de calificación y ante Francia no mejoró.

En la derrota 3-1 contra Francia, James Rodríguez volvió a jugar 63 minutos con una calificación de 5.4 puntos. Y eso no fue lo peor… Al ver que el capitán de la Selección Colombia registró un pase clave, un tiro a puerta, ocho posesiones pérdidas y uno de tres duelos ganados, apareció a prueba que no puede seguir siendo titular.

Video: La prueba de que James no está para ser titular en Colombia

James fue uno de los jugadores colombianos más criticados ante Francia. (Foto: Getty Images)

Primero no pudo pelearle una posesión a Lucas Hernández y quedó mal parado cuando intentó hacerle una falta. Luego, controló mal un balón al borde del área y no alcanzó a rematar. Después, entró solo al área de Francia y se demoró en tirar el centro. La falta de ritmo y velocidad de James Rodríguez quedó en evidencia con la prueba que llegó a más de 2.2 millones de reproducciones. Video.

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El próximo partido de James Rodríguez no es con la Selección Colombia

En vísperas de seguir ganando ritrmo y jugando cada vez más minutos, el próximo partido de James Rodríguez no es con la Selección Colombia, es con Minnesota United FC. El equipo norteamericano enfrenta a Los Angeles Galaxy el sábado 4 de abril a las 9:30 P.M. por la sexta fecha de la MLS 2026.

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En síntesis

Un video con 2.2 millones de reproducciones evidencia la falta de ritmo de James .

evidencia la falta de ritmo de . James Rodríguez registró una calificación de 5.4 puntos en la derrota contra Francia.

registró una calificación de en la derrota contra Francia. El video muestra a James perdiendo una posesión ante el defensa Lucas Hernández.

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