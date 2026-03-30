Luego de que acusaran a Mbappé de burlarse de Colombia, el técnico de Francia le dio una lección

La derrota de la Seleccion Colombia ante Francia sigue dando de qué hablar. Ahora, la cuenta oficial en X del equipo fránces publicó la lección que Didier Deschamps le dio a Kylian Mbappé luego de que el delantero fuera acusado de burlarse del seleccionado colombiano.

¡A los antecedentes! Durante la victoria 3-1 de Francia ante Colombia, se hizo viral un video de Mbappé riéndose con Michael Olise y Ousmane Dembélé en el banco de suplentes. De inmediato, aparecieron en X las acusaciones sobre una supuesta burla del delantero del Real Madrid: “Captaron el momento en el que Mbappé se burlaba de la goleada a Colombia”.

Kylian Mbappé terminó jugando 12 minutos ante la Selección Colombia, empezó a caminar por el túnel rumbo a los camerinos del estadio Northwest y cuando se estaba empezando a cambiar recibió una lección por parte del técnico de Francia.

La lección que el técnico de Francia le dio a Kylian Mbappé

Kylian Mbappé y Didier Deschamps estarán en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

“¡Bien hecho a todo el grupo! Hoy (29 de marzo) tampoco fue fácil, pero hicieron lo necesario. Veo que todos quieren estar presentes en la próxima competición, más allá de los resultados, que es lo esencial porque es la única verdad que cuenta en el campo. La mentalidad general está ahí, así que eso también es muy importante porque se supone que debemos pasar mucho tiempo juntos y durante el mayor tiempo posible. Tienes que apreciar la calidad. Sí, la tienes, no te voy a contar ninguna historia ni mentira, pero tendrás que mantener los ojos abiertos y ser humildes, chicos”, le dijo Didier Deschamps a Mbappé y a todo el camerino de Francia tras la victoria ante la Selección Colombia.

ver también La primera publicación de Mbappé tras ser acusado de burlarse de la Selección Colombia: “Diversión”

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Esto dijo Didier Deschamps de la Selección Colombia en el camerino de Francia

Antes de consternar a toda Colombia con lo que le dijo sobre la selección colombiana tras la victoria 3-1, el entrenador de Francia dejó claro lo que piensa de los dos rivales que enfrentó en la fecha FIFA de marzo (Brasil y Colombia): “Se que todos ustedes (jugadores de Francia) tienen ya sean titulos nacionales, copas, obviamente, la Champions League, así que son momentos muy importantes. Gracias al personal, también a todos, pero sobre todo gracias a todos porque hicieron más que el trabajo y contra dos muy buenos equipos, así que bien hecho”.

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Datos clave

Francia venció 3-1 a la Selección Colombia el 29 de marzo .

venció a la Selección Colombia el . El técnico Didier Deschamps exigió humildad a Kylian Mbappé y a todo el equipo.

exigió a y a todo el equipo. Kylian Mbappé jugó solamente 12 minutos en el partido disputado en el estadio Northwest.

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