La primera reacción de Edwin Cardona a la llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional: “Será un…”

¡Bienvenida de lujo en el vestuario! La reacción de Edwin Cardona a la llegada de James Rodríguez a Nacional: “Será un...”. ¡Entérate de lo que dijo!

Dos viejos conocidos de la Selección Colombia se volverán a encontrar. Si nada extraordinario sucede, James Rodríguez será nuevo jugador de Atlético Nacional, y no tardó en aparecer la primera reacción de Edwin Cardona. ¿Alegría o preocupación porque pierde la titularidad?

Cardona venía de tener un primer semestre en el fútbol de Colombia en 2026 con tan solo cuatro goles y tres asistencias en la Liga Colombiana I-2026. Periodistas como Carlos Antonio Vélez lo tenían presente con la crítica de por medio, pero con la llegada del entrenador Lucas González todo estaba empezando a cambiar.

A pesar de que Juan Manuel Rengifo es la joya de Atlético Nacional, González se la jugó primero por Edwin Cardona como titular. Ahora juegan los dos en la formación inicial, pero ante la inminente llegada de James Rodríguez… ¿Perderá la camiseta número ’10’ y el puesto en la fomración inicial? Ya hubo una primera reacción por el arribo del capitán de la Selección Colombia.

La primera reacción de Cardona a la llegada de James a Nacional

Cardona y James compartirían equipo por primera vez. (Foto: Vizzor y Getty)

“Hoy (10 de septiembre) conversé con Cardona acerca de la llegada de James a

Nacional, lo noté contento, motivado, me dijo que será un aprendizaje también para él. ¿Se viene Jorman, Cardona y James? En un 1-4-1-2-3 … ¡¡Veremos!!”, publicó el periodista Mauricio Agudelo, del canal ‘Win Sports’.

En resumen

James Rodríguez está muy cerca de ser nuevo jugador de Atlético Nacional .

está muy cerca de ser nuevo jugador de . Edwin Cardona reaccionó contento y motivado por la llegada de James Rodríguez .

reaccionó contento y motivado por la llegada de . Mauricio Agudelo de Win Sports reveló esta charla el 10 de septiembre.