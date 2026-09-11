VIDEO | ¡Enner Valencia marca su primer gol con Boca Juniors!

El ecuatoriano Enner Valencia puso fin a su sequía de goles en Boca Juniors y anotó su primer gol con el gigante de Argentina.

Enner Valencia finalmente encontró el gol que tanto esperaba desde su llegada a Boca Juniors. El delantero ecuatoriano convirtió ante Central Córdoba y comenzó a escribir una nueva página en su historia con el conjunto xeneize.

‘Supermán’ apareció a los 11 minutos del partido y aprovechó una jugada dentro del área para marcar el segundo tanto de Boca. El ecuatoriano fue titular por decisión de Rodolfo Arruabarrena y respondió a la confianza de su entrenador.

El tanto llegó después de varios partidos en los que Valencia había buscado su primera celebración con la camiseta azul y oro. El atacante había debutado oficialmente en agosto y, hasta este encuentro, todavía no había podido convertir con el club argentino.

Para Valencia, el gol también representa un paso importante en su adaptación al fútbol argentino. El delantero de 36 años firmó con Boca hasta diciembre de 2027 y llegó después de disputar la última temporada con Pachuca.

Ahora, Enner Valencia se sacó la presión de marcar su primer gol con Boca Juniors tras partidos dónde fue criticado por su estado físico. El ecuatoriano buscará aprovechar este momento para ganar protagonismo en el equipo de Arruabarrena y consolidarse como una de las alternativas ofensivas del conjunto xeneize.

¡¡ATENCIÓN ECUADOR!! ¡¡ENNER VALENCIA APARECIÓ EN SOLEDAD TRAS EL CENTRO DE GOROSITO Y MARCÓ EL 2-0 DE BOCA VS. CENTRAL CÓRDOBA!! ¡Estreno goleador en el Xeneize para él!



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