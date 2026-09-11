Revelan tres convocados más a los amistosos de Ecuador y hay dos sorpresas de LigaPro

Siguen apareciendo nuevos convocados que tendrá la Selección de Ecuador y ahora revelan dos sorpresas que juegan en LigaPro.

La Selección de Ecuador comienza a definir los nombres que podrían formar parte de su próxima convocatoria. En medio del recambio generacional que atraviesa la Tricolor, varios futbolistas jóvenes aparecen como alternativas para el nuevo proceso.

Entre los nombres que forman parte de la prelista están Keny Arroyo, Emerson Pata y Juan Riquelme Angulo. Los tres podrían recibir el llamado para la próxima Fecha FIFA, en la que Ecuador enfrentará a Corea del Sur y Japón.

Arroyo atraviesa una nueva etapa en Cruzeiro, después de su paso por el fútbol europeo. El atacante de 20 años lleva cinco goles en 2026 y busca consolidarse en el fútbol brasileño, donde ha recuperado protagonismo.

Por su parte, Emerson Pata es una de las figuras jóvenes de Independiente del Valle. El extremo suma ocho goles y dos asistencias en la LigaPro 2026, además de acumular 24 partidos y más de 1.400 minutos durante la temporada.

Finalmente, Juan Riquelme Angulo acaba de dar el salto al fútbol europeo. El delantero de 18 años dejó Independiente del Valle y fue fichado por Sunderland, donde formará parte del primer equipo durante la temporada 2026-27.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y sus rivales serían Corea del Sur y Japón. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

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Juan Riquelme Angulo – Selección de Ecuador, sparring.

En resumen