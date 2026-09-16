Sus hinchas practican Vudú, nunca fueron al Mundial y debutaron como selección siendo colonia de Francia: así es Benín, el último rival de Messi con Argentina

Argentina se prepara para la fecha definitiva en cuanto a la carrera de Lionel Andrés Messi en la selección. La Albiceleste se medirá con Benín el próximo 6 de octubre en el Estadio Monumental en Fecha FIFA para un último baile de su máxima figura. Esto es todo lo que tienes que saber del último oponente de La Pulga antes de finalizar su carrera en cuanto al panorama de selecciones se refiere.

Benín es una selección llena de curiosidades. Se les conoce como los guepardos y en este momento ocupan la posición número 93 del Ranking FIFA. Nunca pudieron disputar la Copa del Mundo y se trata de uno de los países con menor inversión en el fútbol que pueden encontrarse en el continente africano. A pesar de todo ello, estuvieron cerca de dar la mayor de las sorpresas en el pasado sistema de eliminatorias rumbo al Mundial.

A falta de una fecha, Benín se encontraba líder de un grupo donde Sudáfrica terminaría llevándose el pasaje directo al Mundial. Los guepardos culminarían su proceso clasificatorio con 17 puntos, uno menos que el equipo del sur del continente, y solamente la diferencia de gol en contra frente a Nigeria les sacaría de la posibilidad de jugar el play-off. Hablamos de uno de los 20 territorios menos ricos de toda África y que estuvo a punto de escribir una de las mayores epopeyas en la historia de sus eliminatorias más recientes.

La mayoría de los jugadores a los cuales se enfrentará Messi son del ámbito local. Si bien existen algunos por Alemania o Francia, Benín llegará con una convocatoria absolutamente desconocida para la mayoría del aficionado argentino. La historia de la nación tiene menos de 100 años y esconde diferentes curiosidades que les hacen muy distintas a buena parte de todo el continente africano.

Los Guepardos, apodo de Benín desde hace 60 años: GETTY

Los hinchas de Benín practican vudú en las tribunas. Hablamos del único país del mundo donde esta práctica es reconocida oficialmente como una religión legal. Cuenta con los mismos derechos a nivel institucional que el cristianismo o el islam. Es común ver la presencia de chamanes en las tribunas de los estadios donde el país disputa sus partidos de eliminatorias o Copa África.

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Benín y el debut más particular de la historia

La independencia del territorio no sería consagrada hasta el 1 de agosto de 1960. Pero el primer partido oficial disputado en sus fronteras se daría el 8 de noviembre de 1959. Bajo el nombre de Dahomey Francés, la por entonces actual Benín se enfrentaba a Nigeria en un partido donde ejercía todavía como colonia francesa frente al mundo entero.

Caerían los guepardos por la mínima frente a la potencia del continente africano en aquel debut. Meses más tarde consagraría su independencia y empezaría un camino que de momento no les ha permitido llegar a las Copas del Mundo. Serán el próximo 6 de octubre el último rival que tendrá Lionel Andrés Messi al frente de la Selección Argentina.

Datos claves

Lionel Messi enfrentará a Benín con la Selección Argentina el 6 de octubre.

enfrentará a con la el 6 de octubre. Benín ocupa el puesto 93 del ranking FIFA y nunca jugó un Mundial .

ocupa el puesto 93 del ranking y nunca jugó un . El vudú es religión oficial en Benín y sus chamanes asisten a los partidos.