¡Aviso de peligro en la Liga! Pese a retirarse de la Selección Colombia, James advirtió a todos los rivales de Atlético Nacional. Lo que dijo.

Ahora, tiene un solo objetivo llamado Atlético Nacional… James Rodríguez anunció el 15 de septiembre que se retiró de la Selección Colombia y uno de sus primeros mensajes tras una de las decisiones más tristes de su carrera sonó a advertencia para todos los rivales del equipo ‘Verdolaga’ en el fútbol colombiano.

“Hoy quiero hablarles desde el corazón… Después de muchos años, muchos partidos, muchas alegrías y también momentos duros, siento que llegó el momento de cerrar una de las etapas más importantes de mi vida: mi camino con la Selección Colombia“, fue parte del anuncio de James que hizo reaccionar a la gran mayoria de los referentes de la ‘Tricolor’.

Luis Díaz, Richard Ríos, Jhon Arias, Juanfer Quintero, Juan Guillermo Cuadrado y Jefferson Lerma, fueron algunos referentes de la Selección Colombia que le dejaron emotivos mensajes a James Rodríguez por su retiro de la ‘Tricolor’. Matheus Uribe no se quedó atrás y escribió un mensaje tan especial para el ’10’ que hasta lo animó a que hiciera una advertencia a todos los rivales de Atlético Nacional.

El mensaje de Matheus Uribe por el retiro de James Rodríguez en la Selección Colombia

James y Matheus Uribe en la Selección Colombia. (Foto: Getty)

“Hay amistades que el fútbol te regala y que terminan siendo mucho más grandes que el mismo fútbol. Nos conocemos desde los 13 años. Éramos dos pelados con sueños enormes, sin imaginar todo lo que la vida y esta profesión nos iban a permitir vivir. Crecimos, cada uno hizo su camino, y años después el fútbol nos volvió a juntar en el lugar con el que tantas veces soñamos: la Selección Colombia. Desde 2016 tuve el privilegio de compartir contigo desde adentro. Entrenamientos, concentraciones, viajes, partidos, eliminatorias, Copas América, Mundiales… pero también momentos difíciles, derrotas, críticas, lesiones, alegrías y noches que nunca vamos a olvidar. Hoy anuncias que termina tu historia como jugador de la Selección. Cuando miro todas estas fotos, es imposible no pensar en aquel pelado que conocí a los 13 años“, publicó Uribe y James no tardó en responderle.

James advirtió a todos los rivales de Nacional tras retirarse de la Selección Colombia

Ahora, como compañeros en Atlético Nacional, James le dejó claro a Matheus Uribe que todavía le queda energía para vivir más momentos juntos y esto a los rivales de Atlético Nacional no les gusta nada por lo que pueden hacer en la cancha. “Te quiero mate una vida juntos, muchos momentos! Y todavía nos queda. Gracias”, le respondió Rodríguez a Uribe.

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