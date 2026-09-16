Pese a retirarse de la Selección Colombia, James advirtió a todos los rivales de Atlético Nacional

Ahora, tiene un solo objetivo llamado Atlético Nacional… James Rodríguez anunció el 15 de septiembre que se retiró de la Selección Colombia y uno de sus primeros mensajes tras una de las decisiones más tristes de su carrera sonó a advertencia para todos los rivales del equipo ‘Verdolaga’ en el fútbol colombiano.
“Hoy quiero hablarles desde el corazón… Después de muchos años, muchos partidos, muchas alegrías y también momentos duros, siento que llegó el momento de cerrar una de las etapas más importantes de mi vida: mi camino con la Selección Colombia“, fue parte del anuncio de James que hizo reaccionar a la gran mayoria de los referentes de la ‘Tricolor’.
Luis Díaz, Richard Ríos, Jhon Arias, Juanfer Quintero, Juan Guillermo Cuadrado y Jefferson Lerma, fueron algunos referentes de la Selección Colombia que le dejaron emotivos mensajes a James Rodríguez por su retiro de la ‘Tricolor’. Matheus Uribe no se quedó atrás y escribió un mensaje tan especial para el ’10’ que hasta lo animó a que hiciera una advertencia a todos los rivales de Atlético Nacional.
El mensaje de Matheus Uribe por el retiro de James Rodríguez en la Selección Colombia
James y Matheus Uribe en la Selección Colombia. (Foto: Getty)
“Hay amistades que el fútbol te regala y que terminan siendo mucho más grandes que el mismo fútbol. Nos conocemos desde los 13 años. Éramos dos pelados con sueños enormes, sin imaginar todo lo que la vida y esta profesión nos iban a permitir vivir. Crecimos, cada uno hizo su camino, y años después el fútbol nos volvió a juntar en el lugar con el que tantas veces soñamos: la Selección Colombia. Desde 2016 tuve el privilegio de compartir contigo desde adentro. Entrenamientos, concentraciones, viajes, partidos, eliminatorias, Copas América, Mundiales… pero también momentos difíciles, derrotas, críticas, lesiones, alegrías y noches que nunca vamos a olvidar. Hoy anuncias que termina tu historia como jugador de la Selección. Cuando miro todas estas fotos, es imposible no pensar en aquel pelado que conocí a los 13 años“, publicó Uribe y James no tardó en responderle.
James advirtió a todos los rivales de Nacional tras retirarse de la Selección Colombia
Ahora, como compañeros en Atlético Nacional, James le dejó claro a Matheus Uribe que todavía le queda energía para vivir más momentos juntos y esto a los rivales de Atlético Nacional no les gusta nada por lo que pueden hacer en la cancha. “Te quiero mate una vida juntos, muchos momentos! Y todavía nos queda. Gracias”, le respondió Rodríguez a Uribe.
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En síntesis
- “Todavía nos queda” fue la advertencia de James Rodríguez a sus rivales.
- Atlético Nacional es el club donde James Rodríguez buscará cumplir esta promesa.
- Matheus Uribe recibió el mensaje de James Rodríguez tras anunciar su retiro.