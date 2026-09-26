La Selección Colombia presume al nuevo 'James Rodríguez' y los hinchas reaccionan: "Ojalá la rompa". ¡Entérate de los detalles!

La era de la Selección Colombia sin James Rodríguez no había dado el pitazo inicial cuando la cuenta oficial de la ‘Tricolor’ en X decidió presumir al nuevo ’10’ no una, si no dos veces. Los hinchas no dudaron en reaccionar: “Ojalá la rompa“.

James anunció que se retiraba de la Selección Colombia desde el 15 de septiembre y, de inmediato, el otro protagonista de esta historia empezó a ganar adeptos para ser el nuevo capitán de la ‘Tricolor’. No le dieron esta distinción, pero ya lo pusieron por todo lo alto.

Una de las gran dudas tras el retiro de James Rodríguez de la Selección Colombia era quién iba a ser el elegido para llevar la camiseta número 10. El escogido fue Jhon Arias y la decisión fue presumir al ‘nuevo James’ por todo lo alto.

Selección Colombia presume al nuevo ‘James Rodríguez’ y los hinchas reaccionan

James en el Mundial 2026. (Foto: Getty)

La Selección Colombia, por medio de su cuenta oficial en X, pasó rápido la página del retiro de James, y decidió poner como primera foto la camiseta número 10 que ahora usa Jhon Arias. Al volante de Palmeiras no solo lo presumieron con la indumentaria que usaron en el partido amistoso contra México, también fue elegido para la portada que anunció la formación titular.

Arias presumido por la Selección Colombia. (Foto: X / @FCFSeleccionCol)

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La reacción de los hinchas al ver a Jhon Arias con la ’10’ de la Selección Colombia

“La 10 seguirá en buenas manos como lo estuvo en los últimos años con el capitán”, “¡¡El 10 en buenas manos!!”, “¡Qué 10!”, “¡¡¡Jhoncito, ojalá la rompa con la 10!!!”, “más que merecido, a Arias no le va pesar“, “merecido Jhonsito”, “dásela al 10 que ese resuelve“, fueron algunas de las reacciones de los hinchas colombianos en Instagram al ver el nuevo ‘James Rodríguez‘ de la Selección Colombia.

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