FIFA sanciona a Colombia tras ganarle a Italia el tercer puesto del Mundial Sub-20 Femenino

Conoce los detalles del castigo disciplinario de la FIFA a la Selección Colombia Femenina Sub-20 luego del partido por el tercer puesto ante Italia.

¿La celebración duró poco? No, tampoco hay que exagerar… Colombia Sub-20 cerró la participación en el Mundial Femenino de la categoría de una gran manera al vencer a Italia en el partido por el tercer puesto, pero no todas fueron buenas noticias porque la FIFA los sancionó tras el encuentro.

No es nada grave… Colombia tenía que recuperarse luego de una dolorosa goleada 3-0 en semifinales contra Corea del Norte que la dejó sin final en el Mundial Sub-20 Femenino. Y lo hizo viniendo de atrás en el marcador y tras una definición por penales que tuvo 12 cobros.

La Selección Colombia le ganó 4-3 en penales a Italia tras un 1-1 el tiempo reglamentario y la prórroga para quedarse con el tercer puesto del Mundial Femenino Sub-20. Sin embargo, durante el partido del 26 de septiembre tuvo a dos jugadores amonestadas, y le dio el argumento perfecto al Comité Disciplinario de la FIFA para que la sancione.

El castigo de FIFA a Colombia tras ganarle a Italia en el tercer puesto

Jugadoras de la Selección Colombia Femenina Sub-20. (Foto: X / Conmebol)

Pese a ganarle a Italia el tercer puesto del Mundial Sub-20 femenino, la Selección Colombia fue sancionada con una multa de 1.000 dólares por las tarjetas amarillas que recibieron Mariana Mosquera y Brenda Cardona. Esto debido a que el numeral III del Código Disciplinario de la FIFA estipula un castigo de 500 dólares para cada amonestación que se daba en esta competición.

FIFA escogió a la figura del partido por el tercer puesto del Mundial Femenino Sub-20

“¡Una actuación digna del premio a la Jugadora del Partido Visa por parte de Luisa Agudelo en el partido por el tercer puesto!”, publicó la cuenta oficial en X de la Copa del Mundo Femenina luego de que la arquera colombiana atajara dos cobros en la definición que le dio el tercer puesto a Colombia Femenina Sub-20.

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