FIFA empaña la celebración de Colombia: El premio por ganarle a Italia el tercer puesto del Mundial Sub-20 Femenino

La verdad detrás del premio por ganarle a Italia el tercer puesto del Mundial Sub-20 que publicó la FIFA ¡Entérate de los detalles!

Se cerró una buena actuación con broche de bronce… La Selección Colombia Femenina Sub-20 no fue inferior al desafío de jugar contra Italia por el tercer puesto del Mundial de la categoría, ganó después de una definición por penales, pero no todo fue color de rosa, porque FIFA estableció un premio que no reconoce mucho lo obtenido.

Había que decirlo y se dijo… A pesar de que venía de sufrir una dura derrota 3-0 contra Corea del Norte en semfinales, el entrenador Carlos Paniagua logró levantar el ánimo de Colombia para que vienieran de atrás y empataran un partido que empezaron perdiendo con un gol de Pellegrino Cimo.

La Selección Colombia Femenina Sub-20 empató con un gol de Sintia Cabezas al minuto 17 del segundo tiempo. El 1-1 se mantuvo tras el final de la prorróga de más de 30 minutos y llegó la definición por penales con 12 cobros. Luisa Agudelo se consagró por todo lo alto.

El premio de Colombia por el tercer puesto del Mundial Sub-20 Femenino

Juana Ortegón y María Torres. (Foto: X / Conmebol)

A pesar de que fue el segundo mejor resultado de una selección femenina en la historia de la Colombia, la ‘Tricolor’ solo recibió una medalla de bronce como premio por ganarle a Italia el tercer puesto del Mundial Sub-20 Femenino. ¿El motivo? Según el artículo 46 del reglamento de la FIFA para esta competición, los premios eran: “Las selecciones clasificadas en los tres primeros puestos del Mundial 2026 recibirán medallas que serán de oro para la selección campeona, de plata para la subcampeona y de bronce para la que finalice en tercer lugar“.

La mejor actuación de la Selección Colombia en un Mundial Femenino

Solo el subcampeonato (segundo lugar) que consiguió la Selección Colombia Sub-17 en el Mundial de la India 2022 supera el tercer lugar que consiguieron Juana Ortegón, Luisa Agudelo y compañía en la Copa del Mundo Femenina Sub-20 en Polonia.

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