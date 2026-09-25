El equipo que le abre las puertas a James Rodríguez mientras intenta recuperarse en Atlético Nacional

Mientras James Rodríguez suma sus primeros minutos en Atlético Nacional, otro equipo le abre las puertas al volante colombiano.

Mientras James Rodríguez busca recuperar su mejor versión con Atlético Nacional, la Selección Colombia volvió a abrirle las puertas al histórico ’10’. El mediocampista decidió retirarse del combinado nacional después del Mundial 2026, pero ahora apareció una declaración de Néstor Lorenzo que vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de verlo nuevamente con la Tricolor.

El entrenador argentino fue consultado por James y dejó clara su postura: “La Selección está abierta para James”. Lorenzo también habló de la posibilidad de realizar un partido de despedida para el volante, dejando abierta la puerta para que vuelva a compartir con el grupo en una próxima fecha FIFA.

James anunció su retiro de la Selección el pasado 15 de septiembre, pocos días después de ser presentado como nuevo jugador de Atlético Nacional. El colombiano cerró su etapa internacional con 131 partidos, 31 goles y 40 asistencias, además de haber disputado tres Mundiales y cuatro Copas América.

Por esa decisión, James no fue para los amistosos ante México, Paraguay y Perú con varias caras nuevas y la ausencia de algunos de los referentes, “James es un jugador activo, y sobre todo en estas ventanas (partidos amistosos) la Selección Colombia estará abierta para él”, complementó.

Ahora, el principal objetivo de James está en Atlético Nacional, donde busca recuperar ritmo después de una etapa con poca continuidad a nivel de clubes. Antes de llegar al fútbol colombiano, su último equipo fue Minnesota United dónde jugó cerca de 100 minutos, en Nacional en tres partidos lleva más rodaje.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Colombia?

En esta larga fecha FIFA, la Selección Colombia tendrá 3 partidos amistosos, contra México (26 de septiembre), contra Paraguay (2 de octubre) y contra la Selección de Perú (6 de octubre).

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James Rodríguez – Selección de Colombia

En resumen