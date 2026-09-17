La primera decisión de Marcelo Gallardo como nuevo DT de Ecuador

Marcelo Gallardo es el nuevo entrenador de Ecuador, arribó al país y ya tomó su primera decisión como DT de la Tri.

Marcelo Gallardo ya se encuentra en el país para comenzar oficialmente su etapa como entrenador de la Selección de Ecuador. El técnico argentino asumió el cargo a pocas semanas de su debut y ya trabaja en la planificación de su proyecto deportivo con la Tricolor.

Una de sus primeras decisiones será reunirse entre hoy y mañana con los entrenadores de las selecciones juveniles de Ecuador, con el objetivo de conocer sus proyecciones y el trabajo que vienen desarrollando en las categorías formativas. Gallardo suele mostrar interés en todas las divisiones de los equipos que dirige.

Precisamente, la posibilidad de tener injerencia en el desarrollo de las selecciones juveniles habría sido una de las condiciones planteadas durante las negociaciones con la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El entrenador buscaría articular el trabajo de las categorías menores con el proceso de la selección absoluta.

Gallardo firmó un contrato con Ecuador hasta el Mundial de 2030, en un proyecto de cuatro años que contempla la preparación del equipo para las próximas competiciones internacionales. Su salario será mayor a los 3.5 millones de dólares, tendrá a su staff completo a disposición y vivirá en Argentina.

El debut del entrenador argentino será el 24 de septiembre contra Corea del Sur, en un partido amistoso que se disputará en Suwon. Posteriormente, Ecuador enfrentará a Japón el 1 de octubre y tendrá un tercer compromiso el 5 de octubre, como parte de su primera gira bajo la dirección de Gallardo.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y sus rivales serían Corea del Sur y Japón. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

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