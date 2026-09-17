Marcelo Gallardo habló de los objetivos con la Selección de Ecuador y los hinchas reaccionaron

Marcelo Gallardo fue presentado como nuevo entrenador de la Selección de Ecuador y en sus primeras declaraciones generó reacciones.

Marcelo Gallardo fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de la Selección de Ecuador y habló sobre los objetivos que tendrá durante su proceso. El técnico argentino destacó el talento de los futbolistas ecuatorianos y explicó que buscará construir un equipo capaz de competir al máximo nivel.

El entrenador no prometió títulos ni resultados inmediatos, sino que planteó como prioridad desarrollar una identidad, mejorar el rendimiento y competir contra cualquier rival. Gallardo señaló que el proceso comenzará con una etapa de conocimiento mutuo entre el cuerpo técnico y los jugadores.

“Hay que dar inicio a un proceso. Hay que ir conociéndonos. Hay que potenciar y mejorar algunas cuestiones con base a lo que queremos desarrollar”, explicó el argentino, quien también destacó la importancia de construir un equipo que represente a todos los ecuatorianos.

Gallardo aseguró que Ecuador cuenta con talento y materia prima suficiente para dar un salto de calidad. “Hay mucho talento en este país (…) Hay que convencerse para competir mejor contra cualquier potencia del fútbol mundial”, manifestó. Además, sostuvo que la Tricolor tiene condiciones para formar un equipo competitivo frente a cualquier selección.

El primer desafío del nuevo entrenador será la gira internacional de septiembre. Ecuador debutará contra Corea del Sur el 24 de septiembre, antes de enfrentar a Japón el 1 de octubre y disputar un tercer amistoso el 5 de octubre. Estos encuentros marcarán el inicio del proyecto de Gallardo al frente de la Tricolor.

Las reacciones de los hinchas de la Selección de Ecuador a la presentación de Marcelo Gallardo

Las palabras de Marcelo Gallardo tuvieron reacciones mixtas, mientras unos aplaudieron que haya sido cauto y no prometer títulos; otros cuestionaron que no apuntara alto desde el primer día.

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Marcelo Gallardo presentado en la Selección de Ecuador.

En resumen