¿James tenía vetado a Cuadrado de la Selección Colombia? Amigo de Falcao habló

Conoce las declaraciones del amigo de Falcao sobre la relación entre James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado en la Selección Colombia.

James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado regresaron al fútbol colombiano y volvió a surgir la narrativa de que no se la llevaban bien en la Selección Colombia al punto que el ’10’ habría vetado al volante. Un amigo de Radamel Falcao García habló del tema.

Justo un día después de que James anunciara que se retiró de la Seleccion Colombia a Cuadrado el preguntaron en conferencia de prensa si el seleccionado colombiano era un ciclo terminado para él. ¿James fue la razón?

“Hace rato estoy retirado, hace rato no voy”, empezó diciendo Juan Guillermo Cuadrado entre risas sobre la Selección Colombia para complementar diciendo que “en el momento que Dios ponga como en mi corazón voy a decirlo, pero hace rato no voy. Simplemente quiero estar bien aquí con Millonarios“.

Amigo de Falcao habla del supuesto veto de James a Cuadrado en la Selección Colombia

Cuadrado y James en la Selección Colombia. (Foto: Getty)

Eduardo Luis López leyó en el programa ‘La FM Más Fútbol’ el comentario de un oyente en el que decía que Cuadrado había sido vetado por James de la Selección Colombia. En ese momento, Juan Felipe Cadavid, amigo de Radamel Falcao, señaló que no puede dar fe de eso, pero “varios me lo contaron”. ¿Habrá sido ‘El Tigre’?

¿Cuándo fue el último partido de Juan Guillermo Cuadrado en la Selección Colombia?

Mientras James Rodríguez terminó siendo el máximo asistidor de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 con siete asistencias, el último partido de Juan Guillermo Cuadrado en la Selección Colombia fue el 7 de septiembre de 2023. Jugó 45 minutos en la victoria 1-0 contra Venezuela por la primera fecha de la Eliminatoria.

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