Dimayor ayudaría a Millonarios para que Juan Guillermo Cuadrado juegue sancionado contra James y Nacional

Conoce los detalles del trámite de la Dimayor para habilitar a Juan Guillermo Cuadrado en el Millonarios vs Atlético Nacional.

No todo podía ser color rosa… Resulta y acontece que Millonarios contrató a un referente de la Selección Colombia como lo es Juan Guillermo Cuadrado, pero se enteró que llegó sancionado. Sin embargo, la Dimayor podría darle una mano a ‘Millos’ para que ‘El Panita’ juegue contra James Rodríguez y Atlético Nacional pese a estar sancionado.

¡A los detalles! “Tenemos una triste noticia… Ni yo sabía. Fui expulsado en la Copa Italia, fue roja directa y voy a tener que esperar dos fechas, pero bueno creo que todo ayuda para bien, y esas semanitas esperemos ponernos a punto para poder con la ayuda de Dios llegar de la mejor forma y poder aportar al equipo”, reveló Cuadrado.

Al recibir dos fechas fechas de sanción por haber sido expulsado en la derrota del Pisa contra Torino 1-0 del 25 de septiembre de 2025 por la segunda ronda de la Copa Italia, Juan Guillermo Cuadrado deberá pagar dos partidos de suspensión en el fútbol de Colombia. ¿No juega en Atlético Nacional vs. Millonarios? La Dimayor está a punto de decidir…

Dimayor ayudaría a Millos para que Cuadrado juegue sancionado contra Nacional

Cuadrado con la camiseta de Millos. (Foto: X / @MillosFCoficial)ç

El periodista Juan Felipe Cadavid informó en el programa ‘La FM Más Fútbol’ que Cuadrado no alcanzó a pagar la primera de las dos fechas de sanción en la victoria de Millonarios contra Cúcuta porque no llegó a tiempo el certificado de transferencia internacional. ¿Esto quiere decir que no juega contra Atlético Nacional? “Ya llegó el transfer por eso empezaría a pagar este fin de semana contra Boyacá Chicó, aunque ya le hicieron el pedido a la gente de Dimayor que revise el tema si debería pagar las fechas en copa y no en liga“, reveló Cadavid.

¿Cuándo juegan Atlético Nacional vs. Millonarios para ver el duelo James contra Cuadrado?

Si la Dimayor da el okey y Juan Guillermo Cuadrado paga su sanción en Copa Colombia, sería contra Barranquilla FC el 2 de octubre, se podría dar el duelo contra James Rodríguez en Atlético Nacional vs. Millonarios del jueves 24 de septiembre a las 7:30 P.M por la fecha 12 de la Liga Colombiana II-2026.

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