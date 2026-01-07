Los cracks que Real Madrid y Barcelona venderían para fichar a Luis Díaz

Luis Díaz es sin duda uno de los jugadores más regulares de Europa, y el extremo colombiano sigue recibiendo sondeos para salir del Bayern Múnich. Tanto el Real Madrid como FC Barcelona lo tuvieron en su radar y ya hay condiciones para ficharlo.

El más cercano a quedárselo en España es el Real Madrid, los merengues tienen a Díaz en una lista de posibles reemplazos si es que Vinicius Jr. se va del equipo. Con los 160 millones que el Chelsea pondría por el brasileño, harían caja para el colombiano.

En el FC Barcelona también hay algunos jugadores que podrían salir por ventas millonarias, lo que liberaría presupuesto. Pedri tiene una oferta de 90 millones de Inglaterra y Frenkie De Jong también por 80 millones.

Robert Lewandowski no será renovado y eso libera una cantidad considerable de su presupuesto. Con alguna de estas ventas, los culés podrían acercarse a lo que pide el club alemán.

Luis Díaz está cursando su segunda temporada en Alemania, país al que llegó a cambio de 75 millones de euros que pagó el Bayern al Liverpool. Con un contrato hasta el 2029, el ex Porto está blindado sin mencionar su salario de 14 millones de euros anuales.

Ambos equipos no quieren realizar fichajes en enero y cualquier operación se haría después del Mundial 2026. El extremo será titular fijo en la Selección de Colombia.

Luis Díaz – Bayern Múnich

El valor de mercado de Luis Díaz

Actualmente, Luis Díaz tiene un valor de mercado de 70 millones de euros. Este será el valor de transferencia para una futura venta del jugador colombiano de 28 años de edad.

