Sorpresa en el mundo por la confesión del arquero del Hoffenheim tras los 3 goles que le hizo Luis Díaz

Cuando todos esperaban unas duras palabras por haber sido goleado con tres goles de Luis Díaz, apareció Oliver Baumann, arquero de Hoffenheim, para sorprender al mundo entero con una confesión que pocos, muy pocos podían creer después de la contundente victoria de Bayern Múnich.

¡Iba a ser una dura noche para Baumann! ‘Lucho’ empezó a acercarse al gol con dos penaltis generados que Harry Kane convirtió en goles. El primer tiempo del partido ante Hoffenheim no podía terminar sin un gol del extremo de la Selección Colombia.

Tres toques de Luis Díaz y el arquero Oliver Baumann no pudo llegar a desviar el disparo que representó el primer gol del colombiano. Luego, ‘Lucho’ definió llegando como centrodelantero y cerró su gran noche con un tercer gol. Dos rivales en el camino, un remate imposible para el portero Hoffenheim y todo estaba listo para unas duras palabras de Baumann. ¿O no?

La confesión del arquero del Hoffenheim tras los 3 goles que le hizo Luis Díaz

El segundo gol de Luis Díaz ante Hoffenheim. (Foto: Getty Images)

Lejos de tener algún tipo de autocrítica o manifestar tristeza porque perdieron por 5-1 ante Bayern Múnich con tres goles de Luis Díaz, Oliver Baumann confesó que “aunque suene estúpido, hemos hecho un partido realmente bueno. Jugar con diez durante gran parte del partido fue duro. Pero lo superamos juntos y eso nos ayudará a seguir adelante. Estamos todos juntos. Somos resistentes y lo seguiremos siendo”.

La marca de Luis Díaz que toda Colombia aplaude

Una muestra más de que es el mejor jugador colombiano de la actualidad llegó con la marca que aplaude toda Colombia. Luego de las tres anotaciones que marcó ante Hoffenheim, Luis Díaz llegó al registro de los 100 goles en Europa con 41 en FC Porto, 41 en Liverpool y 18 en Bayern Múnich.

