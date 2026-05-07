Los cuatro clubes que van por James Rodríguez tras descender

El lateral colombiano Juan Guillermo Cuadrado es uno de los jugadores que tendrá que decidir su futuro luego de junio. El histórico queda libre y tiene cuatro ofertas para el segundo semestre del 2026.
El periodista Alexis Rodríguez contó que dos clubes de la Liga BetPlay, un equipo de Estados Unidos y uno de Brasil son los interesados. Otra alternativa que maneja Cuadrado es el retiro profesional.
Los nombres no han trascendido pero hay versiones que apuntan a que son el DIM y Atlético Nacional los interesados en Cuadrado. El DIM iría por Cuadrado por petición de primer fichaje de Leonel Álvarez.
En lo económico, la MLS y el Brasileirao presentarían ofertas superiores, sin embargo en Colombia sería titular indiscutible. Juan Guillermo Cuadrado estuvo más de diez temporadas en Europa.
En caso de aceptar la oferta para volver al país tras una larga y exitosa carrera en Europa, su salario podría superar los 100 mil dólares mensuales, similiar a lo que cobra Falcao en Millonarios.
Todos los títulos que ganó Cuadrado en Italia
En Italia, Cuadrado pudo hacer historia con la camiseta de la Juventus. El colombiano ganó el ‘Scudetto’ hasta en 5 ocasiones con la Juve, mientras que el último que ganó en 2024 lo hizo con la camiseta del Inter. También fue campeón de la Copa Italia en 4 ocasiones.
Juan Guillermo Cuadrado fue convoccado hasta el 2023.
En resumen
- Juan Guillermo Cuadrado recibió ofertas de DIM, Atlético Nacional, un club brasileño y otro estadounidense.
- El lateral colombiano podría percibir un salario superior a los 100 mil dólares mensuales en Colombia.
- Juan Guillermo Cuadrado registra seis títulos de la Serie A y cuatro Copas de Italia.