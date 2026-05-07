Los cuatro clubes que van por James Rodríguez tras descender

Juan Guillermo Cuadrado descendió con el Pisa de Italia y queda libre en junio, luego de eso revisará las cuatro ofertas que tiene.

El lateral colombiano Juan Guillermo Cuadrado es uno de los jugadores que tendrá que decidir su futuro luego de junio. El histórico queda libre y tiene cuatro ofertas para el segundo semestre del 2026.

El periodista Alexis Rodríguez contó que dos clubes de la Liga BetPlay, un equipo de Estados Unidos y uno de Brasil son los interesados. Otra alternativa que maneja Cuadrado es el retiro profesional.

Los nombres no han trascendido pero hay versiones que apuntan a que son el DIM y Atlético Nacional los interesados en Cuadrado. El DIM iría por Cuadrado por petición de primer fichaje de Leonel Álvarez.

En lo económico, la MLS y el Brasileirao presentarían ofertas superiores, sin embargo en Colombia sería titular indiscutible. Juan Guillermo Cuadrado estuvo más de diez temporadas en Europa.

En caso de aceptar la oferta para volver al país tras una larga y exitosa carrera en Europa, su salario podría superar los 100 mil dólares mensuales, similiar a lo que cobra Falcao en Millonarios.

Todos los títulos que ganó Cuadrado en Italia

En Italia, Cuadrado pudo hacer historia con la camiseta de la Juventus. El colombiano ganó el ‘Scudetto’ hasta en 5 ocasiones con la Juve, mientras que el último que ganó en 2024 lo hizo con la camiseta del Inter. También fue campeón de la Copa Italia en 4 ocasiones.

Publicidad

Juan Guillermo Cuadrado fue convoccado hasta el 2023.

En resumen