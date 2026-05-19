¿Cuándo se pueden cruzar Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar en el Mundial 2026?

Estos son los escenarios donde podríamos verlos medirse en el Mundial 2026. Last Dance para la generación de oro.

Es oficial: Neymar, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo jugarán el Mundial 2026. Solo una lesión de cualquiera de estos puede dejarnos sin el último gran baile en el torneo de la FIFA de los grandes exponentes de una generación dorada en todos los sentidos. Además de la final, en estos escenarios pueden cruzarse en la Copa del Mundo desde el mes de julio.

Arranquemos con Messi y CR7. Además de una final el 19 de julio, podrían verse en dieciseisavos el 3 de julio si Portugal termina líder de su zona y Argentina como una de las mejores terceras. Si ambas salen segundas de sus grupos, miden fuerzas en octavos por Dallas el día 6 de julio. Cuartos de final es el escenario más factible. Si ambos terminan primeros en la primera fase y superan las dos rondas de eliminación iniciales, habrá choque en Kansas para buscar la semifinal.

Neymar jugará el torneo tras ser convocado por Carlo Ancelotti. Desde 2014 que ha formado parte de una selección que otra vez va por el sueño del “Hexa”. Para medirse con Messi y Argentina en la final, tendríamos que estar ante un escenario donde ambos ganan sus grupos y todas las eliminatorias posteriores. El otro duelo puede darse en semifinales, dependiendo del lugar que ocupen en el cuadro. No hay otro contexto de un nuevo Ney vs. “La Pulga”.

¿Y un CR7 vs. Neymar? Pues en caso de que las dos selecciones terminen como primeras de su zona, apenas podrían medirse en la final. Con una puntera de su zona y otra en segunda posición, el duelo puede adelantarse a semifinales. Eso sí, si ambos pasan de ronda pero no como primeros (segundo y tercero), existen hasta opciones de que se enfrenten en octavos de final de la Copa del Mundo.

Brasil se medirá en primera instancia con Marruecos, Haití y Escocia. Portugal hará lo propio con Colombia, Congo y Uzbekistán. Argentina, por su parte, tendrá un camino amable en la previa ante combinados como Argelia, Austria y Jordania. Todos estos choques definen, a gran escala, en qué escenario podríamos ver a Messi, CR7 y Neymar cruzarse en la que será su última participación en una Copa del Mundo.

Los cracks que juegan su último Mundial

No solo Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar dicen adiós. Una era termina en Norteamérica y lo hará con figuras como James Rodríguez, Luka Modrić, Kevin De Bruyne, Mohamed Salah, Sadio Mané, Son, Virgil van Dijk o incluso Harry Kane diciendo adiós al gran torneo de la FIFA en semanas. Es ley de vida, pero esta promete ser una edición cargada de drama y lágrimas.

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Messi y Neymar pueden medirse en semis o final del Mundial: GETTY

Pero también una donde veremos a la nueva generación tomar las riendas. Erling Haaland, Lamine Yamal, Luis Díaz, Nico Paz, Endrick, Cole Palmer, Florian Wirtz o Désiré Doué debutan en las Copas del Mundo en un contexto de recambio en los focos. Experiencia vs. juventud y hambre, lo que también se enfrenta desde que México y Jamaica abran todo el 11 de junio en el DF.

Datos claves

Lionel Messi , Cristiano Ronaldo y Neymar están oficialmente convocados para disputar el Mundial 2026.

, Cristiano Ronaldo y Neymar están oficialmente convocados para disputar el Mundial 2026. Cristiano Ronaldo y Messi podrían enfrentarse el 3 de julio en la ronda de dieciseisavos.

y Messi podrían enfrentarse el 3 de julio en la ronda de dieciseisavos. El estratega Carlo Ancelotti convocó al brasileño Neymar para buscar el hexacampeonato mundial.