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Selección Colombia

Los descartados de Néstor Lorenzo para la convocatoria de la Selección Colombia

Néstor Lorenzo dio sus convocados para la Selección Colombia pero llama la atención los jugadores que descartó el DT argentino.

Por Gustavo Dávila

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Los descartados de Néstor Lorenzo para la convocatoria de la Selección Colombia Foto: Getty
Los descartados de Néstor Lorenzo para la convocatoria de la Selección Colombia Foto: Getty

La Selección Colombia dio sus convocados para los amistosos de marzo contra Croacia y Francia, mientras hay análisis de quién debería jugar contra los dos últimos vicecampeones del mundo, también hay debates sobre los descartados por Néstor Lorenzo.

En el arco Kevin Mier volvió a quedar fuera, aunque esto podría explicarse desde la recuperación que sigue atravesando de su lesión. En defensa Yerry Mina quedó fuera en una zona dónde hay ya varias opciones de mayor juventud.

Andrés Román, Willer Ditta y Carlos Cuesta en su momento fueron considerados como alternativas en defensa pero al igual que Mina quedaron relegados por debajo de otras alternativas.

Yaser Aspirilla, Kevin Serna y el ‘Cucho’ Hernández quedaron fuera en la zona ofensiva. Radamel Falcao tampoco fue llamado, recuperándose de su lesión en Millonarios.

John Jader Durán tiene un nuevo reto en el Zenit de Rusia, sin embargo tampoco fue convocado. El extremo, sin embargo, quedó fuera por haberse supuestamente peleado con el grupo.

Los convocados de la Selección de Colombia para los amistosos de marzo

  • Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)
  • Camilo Vargas – Atlas (MÉX)
  • Carlos Gómez – Vasco da Gama (BRA)
  • Daniel Muñoz – Crystal Palace (ENG)
  • David Ospina – Atlético Nacional
  • Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
  • Déiver Machado – FC Nantes (FRA)
  • Gustavo Puerta – Racing de Santander (ESP)
  • James Rodríguez – Minnesota United F. C. (USA)
  • Jaminton Campaz – C.A. Rosario Central (ARG)
  • Jefferson Lerma – Crystal Palace (ENG)
  • Jhon Arias – S.E. Palmeiras (BRA)
  • Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (RUS)
  • Jhon Lucumí – Bologna F. C. (ITA)
  • Johan Carbonero – Internacional S.C. (BRA)
  • Johan Mojica – R. C. D. Mallorca (ESP)
  • Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)
  • Juan David Cabal – Juventus (ITA)
  • Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)
  • Kevin Castaño – River Plate (ARG)
  • Luis Diaz – Bayern Múnich (GER)
  • Luis Suárez – Sporting Club (POR)
  • Rafael Santos Borré – Internacional S.C. (BRA)
  • Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)
  • Santiago Arias – C.A. Independiente (ARG)
  • Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F. C. (ENG)
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En resumen

  • Kevin Mier, Radamel Falcao y Yerry Mina quedaron fuera de la convocatoria de Colombia.
  • El delantero John Jader Durán no fue llamado por supuestos conflictos con el grupo.
  • Yaser Asprilla, Kevin Serna y ‘Cucho’ Hernández son los descartados en la zona ofensiva.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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