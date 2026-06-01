Beccacece no lo convocó en Eliminatorias, no jugó 1 solo minuto, pero ahora va al Mundial 2026 con Ecuador

Jackson Porozo se mete a la lista del Mundial 2026, sin haber jugado 1 minuto de Eliminatorias con el mismo Sebastián Beccacece.

Sebastián Beccacece ha presentado una lista mundialista, que no ha tenido grandes cuestionamientos como otros listados del DT. Sin embargo, el entrenador argentino decidió llevar a un jugador como Jackson Porozo, al que ni él mismo le dio minutos o convocó durante las Eliminatorias.

Jackson Porozo se metió en la lista para sorpresa de todos, pese a que con el mismo Beccacece no ha jugado 1 solo minuto en Eliminatorias. El jugador solo fue suplente contra Brasil, pero no sumó minutos, y desde entonces no volvió a estar ni en el banco de suplentes.

Es más, los primeros minutos de Jackson Porozo con Beccacece, en un partido, fue en el encuentro ante Arabia Saudita del pasado fin de semana, donde terminó marcando 1 gol. En ese amistoso jugó 90 minutos, y es la primera vez que lo hace con Ecuador desde 2024.

Por otro lado, no es la primera vez que Jackson Porozo se mete a una lista mundialista sin jugar en Eliminatorias. En las clasificatorias rumbo a Qatar 2022 no tuvo un minuto, pero fue a la Copa del Mundo, donde acabó jugando ante Países Bajos y sumando 5 minutos ante Senegal.

Porozo estará en el Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

En este Mundial de 2026 se ve poco probable que Porozo acabe jugando o sumando minutos de entrada, puesto que, el defensa tiene por delante de él a jugadores como Piero Hincapié, William Pacho, Joel Ordóñez y también Félix Torres.

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Los números de Jackson Porozo con Beccacece

Con Beccacece como DT, Jackson Porozo ha jugado un total de 1 partido, contra Arabia Saudita. Sumó 1 gol y 90 minutos. El DT no lo llevó ni al banco de suplentes para partidos de Eliminatorias desde que llegó y debutó contra Brasil en septiembre de 2024.

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