“Es malísimo…” Pese a la victoria contra Costa Rica, hinchas de la Selección Colombia señalan a este jugador

Tras vencer a la Selección de Costa Rica, los aficionados de Colombia se fueron contra este jugador.

La Selección Colombia pudo superar con una relativa facilidad a la Selección de Costa Rica en el último amistoso en casa antes de ya viajar a los Estados Unidos para el Mundial 2026. ‘La Sele’ consiguió una victoria, pero los aficionados quedaron muy molestos con Daniel Muñoz.

Nuevamente en redes sociales, la hinchada se la tomó con el jugador del Crystal Palace, que llegó en este fin de semana a integrarse a los entrenamientos del equipo nacional. A los hinchas no les viene gustando cómo se muestra Muñoz y sus minutos con ‘La Sele’.

“Estamos de acuerdo que Muñoz es un jugador de club y le sigue pesando la camiseta de Selección“. “Muñoz en el Palace hará y deshará, pero en Selección es malísimo”. “Santi Arias titular sobre Daniel Muñoz (un crack pero en la selección poco y nada) es muy descabellado pensar eso”, comentaron algunos aficionados.

Muñoz viene de una histórica temporada con Crystal Palace, donde ganó la Conference League y no ha dejado de sonar para varios equipos grandes. No obstante, aún con Colombia no muestra aquel nivel que llegó a tener en la Copa América 2024.

Daniel Muñoz viene de ser campeón en Europa. (Foto: GettyImages)

Muñoz tendrá una nueva oportunidad en los siguientes días, ya con más entrenamientos con la Selección Colombia encima. El jugador tiene que competir por un lugar con Santiago Arias, que hoy comenzó como titular.

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

Ahora la Selección Colombia irá a descansar para preparar el siguiente partido que jugará ante Jordania el 7 de junio, y ya después se vendrá el Mundial 2026. El equipo de Néstor Lorenzo es uno de los candidatos a llegar lejos en esta Copa del Mundo y ahora lo tiene que demostrar.

Los comentarios contra Muñoz en X

Estos fueron algunos de los comentarios de los hinchas contra Daniel Muñoz:

Comentarios contra Muñoz. (Captura de pantalla)

Comentarios contra Muñoz. (Captura de pantalla)

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Comentarios contra Muñoz. (Captura de pantalla)

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