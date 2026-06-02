Estudio matemático revela en qué fase, y quién eliminará a la Selección Colombia en el Mundial 2026

Se tenía expectativas de ver a Colombia entre los 4 mejores del mundo, pero la realidad es que sería eliminado mucho antes.

La Selección Colombia llega como un candidato a pelear en el Mundial 2026, sin embargo, ahora se confirma una importante decepción que sufriría el equipo de Néstor Lorenzo en la Copa del Mundo. De acuerdo, a un análisis matemático, el equipo nacional se quedaría eliminado en octavos.

Según el estudio matemático de Goldman Sachs, la Selección Colombia acabará como segundo en su grupo, lo cual lo empareja en los 16avos contra Croacia. Esa llave sería a favor de ‘La Sele’, pero después en el quinto partido (8vos de final) caería eliminado ante España.

El estudio matemático realizado por Goldman Sachs analiza variables como goles que un equipo le ha hecho a otros de similares características en partidos internacionales desde 1978. Además, también se estudió la “mentalidad” de diferentes selecciones en contextos como los que plantea el Mundial.

Goldman Sachs también revela que la Selección Colombia tiene un 2.2% de probabilidades de ser campeón del mundo. Muy por debajo de grandes favoritos como España (25.7%) y Francia (18.9%). Ambas selecciones europeas son candidatas a ser campeonas.

Colombia perdería con España en octavos. (Foto: Captura de pantalla de análisis de Goldman Sachs)

Ahora la Selección Colombia tendrá que romper esta predicción y finalmente igualar lo que hizo en Brasil 2014, donde se quedó eliminado en cuartos de final ante el anfitrión. ‘La Sele’ también se quedó fuera en 8vos de final en Rusia 2018, lo que fue su último Mundial.

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¿Cuándo jugará la Selección Colombia en el Mundial 2026?

La Selección Colombia jugará en el Mundial 2026 el próximo miércoles, 17 de junio de 2026 cuando debute contra Uzbekistán. Este encuentro marca el regreso a la Copa del Mundo de ‘La Sele’ que se quedó afuera de Qatar 2022 y no pudo jugarlo.

El calendario de Colombia en el Mundial 2026

Así quedó el fixture de Colombia en el Mundial 2026:

Uzbekistán vs Colombia 17 de junio a las 21H00 (CO)

Colombia vs RD Congo 23 de junio a las 21H00 (CO)

Colombia vs Portugal 27 de junio a las 18H30 (CO)

Encuesta¿Para qué está Colombia en este Mundial? ¿Para qué está Colombia en este Mundial? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

La Selección Colombia tiene un 2.2% de probabilidades de ganar el Mundial 2026.

tiene un de ganar el Mundial 2026. España eliminaría al equipo colombiano en los octavos de final según el estudio.

eliminaría al equipo colombiano en los octavos de final según el estudio. El 17 de junio debutará la Selección Colombia en la Copa del Mundo ante Uzbekistán.