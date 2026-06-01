Un referente de la Selección de España advierte de Ecuador en el Mundial 2026 y revela que espera que lo eliminen de la Copa del Mundo.

La Selección de Ecuador llega al Mundial 2026 con la mejor camada de toda su historia. ‘La Tri’ tiene en su plantilla a jugadores que brillan en Europa como Moisés Caicedo, Piero Hincapié o William Pacho. Por eso, ahora un referente de la Selección de España como Marc Cucurella comentó que espera que lo eliminen pronto a ‘La Tri’.

En rueda de prensa, Marc Cucurella, comentó que Ecuador no le da “confianza” por lo bueno que se ve el equipo de Beccacece: “Ecuador no me da mucha confianza a nivel bueno, creo que va a hacer un buen papel y tiene muy buenos jugadores“, empezó Cucurella.

El lateral de Chelsea que conoce a Moisés Caicedo no le deseó tanta suerte para esta Copa del Mundo: “Va a hacer las cosas bien, así que ojalá se vayan pronto para casa“, afirmó Cucurella en medio de la risa cómplice de la sala en la rueda de prensa.

Ecuador llega en un gran momento, puesto que, fue segundo en las Eliminatorias con solo 5 goles en contra, y también derrotando a los campeones del mundo, Argentina, en el último partido oficial de las clasificatorias rumbo al Mundial, en un encuentro muy recordado.

‼️🇪🇸🇪🇨 Marc Cucurella, sobre la selección REVELACIÓN en el Mundial:



"Ecuador no me da confianza en el sentido positivo, tiene MUY BUENOS JUGADORES.



Parece que no está ahí, pero va a hacer las cosas bien. OJALÁ SE VAYAN PRONTO PARA CASA”.pic.twitter.com/8vF1FJN5Wp — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 1, 2026

No es la primera figura del fútbol que advierte de Ecuador, hace pocos meses, Carlo Ancelotti, DT de Brasil, también comentó que Ecuador puede ser una gran revelación en la Copa del Mundo. ‘La Tri’ quiere romper su marca de 8vos de final, resultado que alcanzó en el 2006.

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¿Ecuador se puede enfrentar con España en el Mundial?

La Selección de Ecuador sí puede acabar enfrentando a España en el Mundial 2026, pero en varios escenarios. Por ejemplo, si Ecuador se mete como uno de los mejores terceros y España gana su grupo el duelo sería en los 16avos de final. Otro posible choque es en octavos, si uno avanza primero en su grupo y otro segundo, y así respectivamente en diferentes fases.

El calendario de Ecuador para el Mundial 2026

Así jugará Ecuador el orden sus partidos en el Mundial 2026:

Costa de Marfil vs Ecuador 14 de junio a las 18H00 (EC)

Ecuador vs Curazao 20 de junio a las 19H00 (EC)

Ecuador vs Alemania 25 de junio a las 15H00 (EC)

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En síntesis:

Marc Cucurella elogió el gran nivel de la Selección de Ecuador de cara al Mundial 2026, aunque bromeó diciendo que “ojalá se vayan pronto para casa” para evitar cruzarse con un rival tan fuerte.

elogió el gran nivel de la Selección de Ecuador de cara al Mundial 2026, aunque bromeó diciendo que “ojalá se vayan pronto para casa” para evitar cruzarse con un rival tan fuerte. El lateral del Chelsea destacó la peligrosidad de ‘La Tri’, que llega consolidada tras terminar segunda en las Eliminatorias y vencer a Argentina en la última jornada clasificatoria.

y vencer a Argentina en la última jornada clasificatoria. Un eventual cruce entre Ecuador y España en la Copa del Mundo podría darse a partir de la ronda de dieciseisavos o de octavos de final, dependiendo de sus respectivas posiciones en la fase de grupos.