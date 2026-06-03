Nuevo gigante de América va por Marino Hinestroza

El extremo colombiano Marino Hinestroza aún no define su futuro pero ya son dos gigantes de América que lo quieren.

El extremo colombiano Marino Hinestroza tendrá que definir pronto su futuro y es que Vasco Da Gama no lo tiene en planes y el tampoco quiere quedarse. Ahora son dos gigantes de América que quieren al jugador para el segundo semestre del año.

Gremio de Porto Alegre contactó a Vasco para preguntar condiciones por Marino Hinestroza. Parecía que tenía todo listo con el Sao Paulo del propio Brasileirao.

Si Vasco Da Gama aceptaría una venta definitiva, el precio de salida rondaría los 6 millones de dólares que pagaron a Atlético Nacional. En caso de una cesión con opción de compra, su salida igual no bajaría de 2 millones de dólares.

Hinestroza ha jugdo apenas 15 partidos en el esemestre, sin embargo tiene apenas poco más de 400 minutos en total. En Atlético Nacional marcó 7 goles y 9 asistencias en su último año, jugando 56 partidos.

Los otros jugadores colombianos en Vasco Da Gama

Actualmente, en Vasco Da Gama hay jugadores colombianos como Marino Hinestroza, Andrés Gómez, Carlos Cuesta y Johan Rojas. Todos con poca regularidad y sin contar para los entrenadores.

Marino Hinestroza – Selección Colombia.

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En resumen