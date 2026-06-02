Lo llamaron de todos lados y Piero Hincapié decidió su próximo equipo

Finalizada la temporada europea, a Piero Hincapié le quedaba pendiente definir su futuro para el próximo ciclo de competencia. Antes del Mundial, el defensor ecuatoriano definió dónde jugará.

Piero Hincapié se quedará en el Arsenal, el club inglés hará efectiva la compra y no lo prestará ni venderá. El contrato del campeón de Inglaterra con Hincapié será por las siguientes cinco temporadas.

La negociación entre el Bayer Leverkusen y el Arsenal se cerrará en 53 millones de euros por el 90% de sus derechos deportivos. El campeón alemán 2024 se guardará un 10% de sus derechos por una posible venta.

Con esto, el FC Barcelona, Galatasaray y el Chelsea tendrán que esperar hasta una próxima ocasión para fichar al Seleccionado de Ecuador. Piero Hincapié ahora se concentra en el Mundial con la Selección de Ecuador.

El valor de mercado de Piero Hincapié

Piero Hincapié tiene un valor de mercado de 50 millones de euros, el jugador ecuatoriano tiene que ser primero comprado por los ‘Gunners’ y luego se decidirá su futuro. Otro equipo que lo quiere fichar es el Galatasaray que ya estuvo preguntando por él.

Piero Hincapié, finalista de la UEFA Champions League.

Publicidad

En resumen