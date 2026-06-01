Para pena de todos los aficionados ecuatorianos, estudio matemático advierte de una participación desastrosa.

La Selección de Ecuador ya confirmó a sus 26 convocados para el Mundial. A raíz de esta nómina, los aficionados hacen análisis de hasta donde puede llegar ‘La Tri’. Sin embargo, un estudio matemático confirma las peores noticias para el equipo de Beccacece.

De acuerdo al estudio matemático de Goldman Sachs, la Selección de Ecuador apenas tiene 0.8% de probabilidades de ganar el Mundial 2026. Pero la peor noticia no es esa, sino que ‘La Tri’ se quedaría eliminada en los 16avos de final ante Noruega.

El análisis parte principalmente de variables como los goles que un equipo le ha hecho a otros de similares características en partidos internacionales desde 1978. También se analiza desde los datos de los máximos goleadores de cada Liga y de jugadores de esos países a nivel internacional. Además, también se estudió la “mentalidad” de diferentes selecciones.

Con estas variables y otras más sobre la mesa, se concluye que España será el campeón del mundo y Ecuador no pasará de los 16avos cayendo ante una selección revelación como viene siendo la de Noruega. Una eliminación de este nivel sería la peor noticia para ‘La Tri’.

Ecuador pierde ante Noruega en 16avos. (Foto: Captura de pantalla de análisis de Goldman Sachs)

El gran objetivo de la Selección de Ecuador en este Mundial de 2026 es superar lo que se hizo en 2006, cuando ‘La Tri’ llegó hasta los 8vos de final. Nunca más Ecuador alcanzó estos lugares. Por lo cual, en caso de ser eliminado como predice el modelo sería un nuevo fracaso y Beccacece podría verse en problemas.

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¿Cuándo jugará Ecuador en el Mundial 2026?

La Selección de Ecuador oficialmente está a 13 días de debutar en la Copa del Mundo 2026. Ese encuentro será ante Costa de Marfil, en un partido que ya define como le irá a Ecuador en todo el Mundial, puesto que, se considera un partido visagra.

Las participaciones de Ecuador en su mundiales

Ecuador ya va para su quinto Mundial en toda su historia, pero los resultados no han sido los mejores, y se ha quedado lejos de lo que los hinchas esperaban:

Mundial 2002: eliminado en grupos

eliminado en grupos Mundial 2006; eliminado en 8vos de final

eliminado en 8vos de final Mundial 2014: eliminado en grupos

eliminado en grupos Mundial 2022: eliminado en grupos

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En síntesis: