Con 5 palabras, James acabó el conflicto entre De la Espriella y Cepeda por la Selección Colombia

Descubre las 5 palabras con las que James Rodríguez acabó el conflicto entre Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda por la Selección Colombia.

¿Nadie mejor que el capitán para acabar con la polémica por la camiseta de la Selección Colombia? Luego del conflicto que generó la ‘piel’ de la ‘Tricolor’ entre los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, James Rodríguez apareció con cinco palabras para acabar con el tema.

Todo empezó cuando Cepeda se quejó de manera pública porque De la Espriella y sus seguidores usaron la camiseta de la Selección Colombia después de la primera vuelta de la elección presidencial 2026. “¿Por qué se está usando la camiseta de la Selección Colombia para fines electorales? A Señores Federación Colombiana de Fútbol, como se pudo constatar ayer (31 de mayo), durante la jornada electoral, el candidato Abelardo de la Espriella y muchos de sus seguidores, utilizaron la camiseta de la Selección Colombia como prenda distintiva de su campaña electoral“, publicó en X el candidato del partido ‘Pacto Histórico’.

Y ahí no paró todo… Iván Cepeda redobló la apuesta y en una declaraciones públicas afirmó que “el señor De la Espriella acostumbra a robarse las cosas. Ahora se roba la camiseta de la Selección Colombia. De cuando acá la camiseta de la Selección Colombia es patrimonio de la campaña del señor De la Espriella”. ¿Cómo solucionar este conflicto político – deportivo? James Rodríguez tuvo la respuesta.

Así James acabó el conflicto entre De la Espriella y Cepeda por la Selección Colombia

James Rodríguez tendría una inclinación política para la segunda vuelta en Colombia.

Tras la victoria 3-1 ante Costa Rica en el penúltimo partido preparatoria para el Mundial 2026, James publicó en Instagram cinco fotos de los 45 minutos que jugó, y empezó diciendo que estaba “con la ilusión de siempre y el objetivo de hacer historia. Gracias por su respaldo constante”. Luego, el ’10’ apareció con las cinco palabras perfectas para acabar el conflicto entre De la Espriella y Cepeda por la camiseta de la ‘Tricolor’: “¡La Selección Colombia es de todos!”.

Post de James tras el 3-1 a Costa Rica. (Foto: Instagram / @jamesrodriguez10)

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¿Cuántos mundiales ha jugado James Rodríguez con la Selección Colombia?

Cuando el balón empiece a rodar a las 9:00 P.M del miércoles 17 de junio ante Uzbekistán, James estará jugando su tercer Mundial con la Selección Colombia. ¿Cómo le fue en los dos anteriores? En Brasil 2014 anotó seis goles para llegar a cuartos de final y en Rusia 2018 no marcó y registró dos asistencias para llegar a los octavos de final.

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