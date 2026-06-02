La decisión de la Selección Colombia tras ver que su bus fue retenido por seguidores de Iván Cepeda

Descubre la drástica decisión de la Selección Colombia luego de que el bus del equipo fuera retenido por seguidores de Iván Cepeda.

La Selección Colombia se despidió de su afición con un partido amistoso ante Costa Rica en Bogotá, y cuando parecía que había pasado la polémica sobre el uso y las quejas entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda por la camiseta de la ‘Tricolor’, seguidores de Cepeda retuvieron el bus del equipo. Acto seguido, se tomó una decisión.

¿Casualidad o causalidad? ¡A los antecedentes! De la Espriella salió a celebrar con la camiseta de la Selección Colombia que había sido el candidato con más votos en la primera vuelta de la elección presidencial 2026 y esto a Cepeda no le gustó nada. “Ahora se roba la camiseta de la Selección Colombia“, señaló el candidato del partido ‘Pacto Histórico’.

Colombia le ganó a Costa Rica 3-1 el primero de junio y una de las imagénes que más dio de qué hablar no fue deportiva. El bus que llevó a James Rodríguez, Luis Díaz y todos los jugadores de la selección fue retenido por seguidores de Iván Cepeda, quienes lo tuvieron detenido mientras le pegaban publicidad alusiva al candidato presidencial. Los jugadores no estaban allí.

Esto decidió la Selección Colombia tras la intercepción de su bus por seguidores de Cepeda

El bus de la Selección Colombia con seguidores de Cepeda. (Foto: X / @henao_velezSA)

A pesar del clima tenso que se está viviendo por la camiseta de la Selección Colombia en la contienda política para definir al próximo presidente de Colombia, la decisión del combinado colombiano fue no viajar a Medellín como estaba estipulado y quedarse en Bogotá hasta el jueves 4 de junio cuando viajarán a San Diego para el último partido amistoso antes del Mundial 2026.

El bus de la Selección Colombia que llevó a los jugadores para el partido de despedida en el estadio El Campín ante Costa Rica fue vandalizado por seguidores del candidato Iván Cepeda, quienes acorralaron al conductor y le impidieron el desplazamiento. pic.twitter.com/tMjEMn4B2O — El Colombiano (@elcolombiano) June 2, 2026

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Día y hora del próximo partido de la Selección Colombia antes del Mundial 2026

Cuando los relojes del mundo marquen que son las 6:00 P.M. del domingo 7 de junio, la Selección Colombia enfrentará a Jordania en el estadio Snapdragon de San Diego. Será el último partido amistoso antes del debut en el Mundial 2026 ante Uzbekistán el miércoles 17 de junio a las 9:00 P.M.

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