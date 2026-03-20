¡Última hora! Christian Mosquera eligió a qué selección representar

Llegó la gran decisión de Cristhian Mosquera, el defensor central del Arsenal ha venido analizando por años si defender a la Selección Colombia o si decantarse por la selección de España. Este viernes se hizo oficial dónde jugará uno de los centrales con mayor proyección en Europa.

Contrario a los intereses de la Selección Colombia, Cristhian Mosquera ha sido llamado para la selección de España para los amistosos de marzo. Luis De La Fuente habría contactado al jugador para consultarle, por lo que su inclusión en la lista fue con el ok del jugador.

Con esto, y al ya haber cumplido 21 años de edad, Cristhian Mosquera queda descartado para la Selección Colombia. El central si vistió los colores de nuestro país pero en las categorías juveniles.

En declaraciones públicas, Cristhian Mosquera había dejado abierta la puerta a una posible convocatoria con la ‘Tri’, pero dejando claro que no tenía una decisión tomada.

Se sabe que para Néstor Lorenzo el jugador si entraba en consideración, pero la negativa del jugador terminó decantando que sea convocado para los campeones del Mundo 2010.

Los números de Cristhian Mosquera en esta temporada

En lo que va de temporada, Mosquera ha encontrado la oportunidad de sumar espacios en una de las mejores defensas del mundo. El jugador español/colombiano ha jugado ya más de 600 minutos en lo que va de temporada, en 14 partidos.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Se van varios! La ‘lista negra’ de salidas de Atlético Nacional tras mal momento

Christian Mosquera – España.

Los números de Mosquera con España

Mosquera tiene un largo recorrido con las formativas de España, y aunque no ha podido ganarse un lugar en la absoluta, el jugador sí pudo ser campeón olímpico en 2024. Representando a España se llevó la medalla de oro y formó parte de la historia de ese país.

En resumen

Cristhian Mosquera aceptó la convocatoria de Luis De La Fuente para jugar con España .

aceptó la convocatoria de para jugar con . El defensor central del Arsenal queda descartado para la Selección Colombia tras cumplir 21 años .

queda descartado para la tras cumplir . Cristhian Mosquera vistió previamente los colores de Colombia únicamente en sus categorías juveniles.

Publicidad