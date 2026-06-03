Atlético Nacional cayó goleado y ya hay opciones para reemplazar a Diego Arias

Atlético Nacional cayó goleado en la final de ida ante Junior y ya hay nombres para reemplazar a Diego Arias como entrenador.

Atlético Nacional no compitió dignamente en la primera final de la Liga BetPlay y cayó goleado 3-0 ante Junior. Aunque tal vez, para los ojos de los hinchas sea tarde, Diego Arias sería reemplazado luego de las dos finales y ya hay primeros candidatos.

Los medios apuntan a Juan Carlos Osorio, Martín Palermo y Eduardo ‘Kily’ González como opciones para Atlético Nacional. El ‘Verdolaga’ ratificó a Diego Arias pese a los resultados adversos.

Para muchos, el 3-0 fue algo sorpresivo tomando en cuenta que Atlético Nacional llegó con resultados más claros que su rival, sin embargo en juego no acompañó al plantel más caro del torneo.

Atlético Nacional también tendrá una revolución en su plantilla, con salidas bajo circunstancias de bajo rendimiento o de ventas como es el caso de Juan Manuel Rengifo.

Nombres como Ariel Holan y Leonel Álvarez también fueron rumores de entrenadores pero uno se fue enfriando y el otro firmó ya con Cerro Porteño de Paraguay.

Los números de Diego Arias en Atlético Nacional

Desde su llegada en 2025 como DT de Atlético Nacional, Diego Arias ha dirigido un total de 45 partidos entre todas las competencias. Ganando 29 partidos, empatando 7 y perdiendo 9. Está muy cerca de ganar un nuevo título como DT del “Verdolaga”.

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Martín Palermo, favorito entre los candidatos Atlético Nacional.

En resumen