“Lo hace todo bien”: El ganador del Balón de Oro, según Luis Díaz

Conoce al jugador que eligió Luis Díaz como su candidato a ganar el Balón de Oro 2026. ¡No es nadie de la Selección de España!

La elección del ganador del Balón de Oro 2026 se empieza a asomar en el horizonte, y con el Mundial en el año calendario, España pisa fuerte para tener el ganador. ¿O no? Luis Díaz no opina así y ya se animó a elegir quién sería su ganador: “Lo hace todo bien”.

Bayern Múnich puso primera marcha en la temporada 2026-27 de la Bundesliga y ya dejó claro que sigue a toda máquina. La primera víctima fue Stuttgart con un triunfo 5-1, y a pesar de que no marcó ni asistió, un jugador del equipo aléman recibió la bendición de ‘Lucho’ Díaz para ganar el Balón de Oro.

España le ganó a Argentina la final del Mundial 2026 y Rodri Hernandéz fue elegido como el mejor jugador de la Copa del Mundo. Empezó a pisar fuerte para ganar el Balón de Oro, pero Luis Díaz apareció con un competidor que ya cuenta con el favoritismo de la casa de apuestas.

Luis Díaz eligió al ganador del Balón de Oro: “Lo hace todo bien”

Luis Díaz en Bayern vs. Stuttgart. (Foto: Getty Images)

“Es el mejor del mundo, no hay duda. Lo demostró toda la temporada pasada y lo viene demostrando hace mucho tiempo. La verdad es un chico que hace todo bien, lo dije anteriormente. Lo admiro mucho porque siento que no hace nada mal. Baja, corre, defiende, mete pase y mete gol. La mentalidad que tiene es de locos. Entonces, para mí es el primero de los más candidatos par ganar el Balón de Oro. Ojala y pueda llevárselo y estemos más contentos todos”, le dijo ‘Lucho‘ Díaz sobre Harry Kane a ‘ESPN’.

Video: El primer gol de Luis Díaz en la Bundesliga 2026-27

La goleada del Bayern Múnich en la primer fecha de la Bundesliga no se quedó sin el gol de Luis Díaz. Transcurría el primer minuto de adición cuando el extremo colombiano quedó solo frente al arquero Fabian Bredlow, cruzó el remate y sentenció la derrota del Stuttgart por 5-1. ¡Video!

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🇨🇴🔥 ¡LLEGÓ EL GOL DE LUCHO!



⚽🚀 Lo intentó por todos los medios y por fin se le dio al Guajiro.



🔴⚪ Díaz puso el quinto del Bayern Múnich sobre Stuttgart.



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