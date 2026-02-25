Es tendencia:
Los jugadores que podrían ser las sorpresas de Lorenzo para amistosos de la Selección Colombia

La Selección Colombia tendrá dos pruebas finales antes del Mundial 2026 con los amistosos contra Croacia y Francia. Esta instancia servirá no solo para dar rodaje al once titular si no también para probar nuevos jugadores, hay dos que empiezan a sonar como posibles convocados. El primero es Dayro Moreno, el delantero de 40 años […]

Por Gustavo Dávila

Los jugadores que podrían ser las sorpresas de Lorenzo para amistosos de la Selección Colombia Foto: Getty
La Selección Colombia tendrá dos pruebas finales antes del Mundial 2026 con los amistosos contra Croacia y Francia. Esta instancia servirá no solo para dar rodaje al once titular si no también para probar nuevos jugadores, hay dos que empiezan a sonar como posibles convocados.

El primero es Dayro Moreno, el delantero de 40 años es uno de los pedidos por los hinchas. Con los rumores de que Falcao también es posibilidad, los aficionados piden al goleador de Once Caldas.

El segundo es Sebastián Villa, es una de las figuras de Independiente Rivadavia de Argentina. En charlas con ESPN contó que confía en que el DT lo está siguiendo ante su buen presente.

“Él (Lorenzo) dijo que miraba a todos, que siempre y cuando estuviera en nivel iba a mirar a todos. Estoy haciendo las cosas bien, y creo que el profe me debe estar viendo. Yo voy a seguir haciendo las cosas bien para estar en la Selección Colombia, que es lo más lindo que le puede pasar a un jugador, y poder ir al Mundial también”, dijo Villa señalando que confía en que el DT lo observa.

Sebastián Villa ha jugado cuatro amistosos con Colombia, en el 2018 y 2019, desde ahí no ha vuelto a ser convocado. Moreno fue convocado por primera vez en el 2006 y lleva 36 partidos, regresó a la convocatoria en el 2025.

¿Cuándo jugará Colombia contra Francia y Croacia?

La Selección de Colombia jugará el 26 de marzo contra Croacia, y el 29 de marzo contra Francia.

Sebastián Villa – Selección Colombia. Foto: Getty.

En resumen

  • La Selección Colombia disputará partidos amistosos contra Francia y Croacia antes del Mundial.
  • Sebastián Villa, figura de Independiente Rivadavia, no es convocado al equipo nacional desde 2019.
  • El delantero Dayro Moreno, de 40 años, regresó a las convocatorias en el 2025.
