Edwuin Cetré

Bombazo: Grande de Colombia preguntó por Edwuin Cetré

El extremo colombiano Edwuin Cetré sigue en Estudiantes de La Plata pero hay varios equipos que lo pretenden aún.

Por Gustavo Dávila

Bombazo: Grande de Colombia preguntó por Edwuin Cetré Foto: Getty

Edwuin Cetré ha vivido una verdadera novela en este mercado de transferencias y es que estuvo cerca de ir a Brasil y Argentin mientras sigue entrenando en Estudiantes de La Plata. Este miércoles trascendió que desde la primera división de Colombia también quisieron al jugador.

El reconocido periodista Carlos Antonio Vélez contó que en medio de las dudas que tenían Athletico Paranaense y Boca Juniors por el estado del colombiano, Independiente Santa Fe quería contratarlo como bombazo para la Copa Libertadores.

El interés por Cetré se dio por deseo del presidente del club pero también con el ok de Pablo Repetto. Finalmente la operación quedó descartada por tema económico.

El jugador tiene el 50% de su pase con Estudiantes y el otro 50% del DIM, ambas partes esperan cerca de 3 millones de dólares por Cetré, campeón en cuatro ocasiones con Estudiantes.

Los chequeos médicos señalaron posibles complicaciones a futuro por una lesión en la rodilla, ante esto ambos clubes desistieron en un principio aunque ambos lo siguen queriendo pero con una oferta menor.

Los títulos de Edwuin Cetré con Estudiantes de La Plata

Copa de la Liga Profesional 2024Torneo Clausura 2025 y dos Trofeos de Campeones (2024 y 2025) son los títulos que el colombiano ha gando solo en los últimos años.

En resumen

  • Edwuin Cetré fue pretendido por Independiente Santa Fe para disputar la Copa Libertadores.
  • Estudiantes de La Plata y DIM comparten la propiedad del pase del futbolista colombiano.
  • El extremo de Estudiantes ha ganado cuatro títulos oficiales con el club argentino.
Gustavo Dávila
