¿No lo convoca? Tras su dura lesión, Nestor Lorenzo tomó esta decisión con Daniel Muñoz

Daniel Muñoz se llevó un durísimo golpe en el partido de Crystal Palace contra Tottenham. El colombiano preocupó a todos por cómo salió de la cancha, sin embargo, esto no es de gravedad y apenas estará fuera de las canchas por dos semanas. Regresaría justo antes de los amistosos de Colombia en la fecha FIFA.

De acuerdo a la información de Julián Capera, Néstor Lorenzo tendrá la última palabra sobre si Daniel Muñoz está para jugar los amistosos de Colombia contra Croacia y Francia. El DT tendrá que decidir si convocarlo es prudente o lo deja descansar.

Por otro lado, también está el ritmo con el que el colombiano jugaría. El futbolista viene de una lesión de rodilla a comienzos de 2026 y ahora el hombro lo complica. Por lo cual, Muñoz no viene teniendo la temporada que todos esperaban tras un gran 2025.

Daniel Muñoz es una pieza clave para el juego de la Selección Colombia, por lo cual, Lorenzo, al igual que otros jugadores, optaría por llamarlo, siempre y cuando tenga el alta médica. No se descarta que el Palace también pida descanso para el jugador por el momento de la temporada.

Daniel Muñoz se lesionó con Crystal Palace. (Foto: GettyImages)

La Selección Colombia llega a estos partidos amistosos contra Croacia y Colombia con varias bajas importantes y con jugadores en el ritmo no esperado como James Rodríguez y Daniel Muñoz. Son los penúltimos amistosos en la previa del Mundial 2026.

¿Cuánto tiempo estará de baja Daniel Muñoz?

Daniel Muñoz estará de baja por las siguientes 2 semanas. Aunque se esperaba que fuera una lesión grave, los pronósticos terminaron siendo erróneos, y el jugador pronto regresará a las canchas.

¿Cuándo juega la Selección Colombia sus amistosos?

La Selección Colombia jugará sus partidos amistosos contra Croacia el 26 de marzo y contra Francia el 29 de marzo de 2026. Se espera que los equipos vayan con todo a jugar estos encuentros a poco del Mundial 2026, para encontrar las mejores sensaciones y ritmo posibles.

En síntesis: